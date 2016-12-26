«Единая Россия» осталась с прежним лидером

Василий Смалий сохранил за собой пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Своего лидера единороссы Коми переизбрали на внеочередной XXVIII отчетно-выборной конференции, которая состоялась в минувшую пятницу в республиканской филармонии.

На посту секретаря Василий Смалий отработал всего год, а нынешние перевыборы – процедура внеплановая: аналогичные конференции «Единой России» сейчас проходят по всей стране, поскольку таково решение президиума генерального совета партии, объявившего о масштабной ротации в своих рядах. В Коми отчетно-выборные собрания прошли в 613 первичных отделениях, в 148 из них обновилось руководство. Секретари сменились в пяти местных отделениях: Сыктывкарском, Усинском, Сыктывдинском, Корткеросском и Койгородском. Завершающим мероприятием этой кампании в республике и стала конференция регионального отделения «Единой России».

По традиции мероприятие началось с приветственных речей первых лиц республики. На конференцию пришел Сергей Гапликов, чтобы поблагодарить за поддержку партии на выборах главы республики.

– Я разделяю программу партии в той работе, что «Единая Россия» проводит по развитию страны и повышению уровня жизни ее жителей. Ваша поддержка была крайне важной для меня, особенно при прохождении внутрипартийного голосования. Мы прошли вместе достаточно сложный путь, вы знаете, какие события предшествовали избирательной кампании в Государственную Думу, на выборах главы Республики Коми и в представительные органы власти. И результат, который продемонстрировала партия на выборах, подтверждает восстановление доверия, показывая реальную оценку партийных решений и предложений нашими жителями, – отметил руководитель региона.

Затем перед делегатами выступили спикер республиканского парламента, заместитель секретаря КРО «Единой России», руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Надежда Дорофеева, а также депутаты Госдумы от Коми Иван Медведев и Ольга Савастьянова.

После этого делегаты приступили непосредственно к повестке дня конференции, которая традиционно началась с отчетов секретаря регионального отделения партии и председателя контрольно-ревизионной комиссии Леонида Носова. Василий Смалий, рассказывая о работе отделения за 2016 год, привел цифры по кадровой ротации, а Леонид Носов, помимо всего прочего, – о сумме собранных партийных взносов. Причем, как подчеркнул глава контрольно-ревизионного органа, все пять с лишним миллионов рублей остались в первичках и были потрачены на повседневную партийную работу. Надежда Дорофеева отчиталась о работе региональной общественной приемной: свыше 30 процентов обращений граждан, с которыми они приходят на личные приемы, решаются положительно.

Третьим пунктом повестки значилось избрание секретаря Коми регионального отделения партии.

По регламенту выборы лидера единороссов проводятся тайно и должны быть альтернативными. Накануне на своем заседании региональный политсовет предложил две кандидатуры: действующего секретаря КРО партии Василия Смалия и экс-мэра Воркуты пенсионера Евгения Шумейко. Эти две фамилии и были внесены в бюллетени для тайного голосования.

Оба кандидата выступили перед однопартийцами с программными речами, причем Василий Смалий заявил, что ему не хватило одного года на секретарском посту, чтобы реализовать все свои планы и задумки, а Евгений Шумейко, напротив, дал понять, что отнюдь не стремится занять этот пост. Затем на сцену по очереди поднялись еще двое партийцев с призывом поддержать на этих выборах кандидатуру Василия Смалия.

– Прошу на переправе коней не менять, – обратился к залу секретарь Усть-Вымского местного отделения партии Андрей Мельник.

После небольшого перерыва, объявленного ради процедуры голосования, были оглашены результаты. Как и ожидалось, большинство получил Василий Смалий, за него проголосовало 53 делегата, Евгений Шумейко набрал 12 голосов, один бюллетень оказался недействительным.

Следующим решением конференции стало избрание нового политсовета. Его состав увеличился с 39 членов до 45 и обновился более чем на треть. В числе избранных – сенатор от Коми Дмитрий Шатохин, депутат Госдумы Иван Медведев, вице-спикеры Госсовета Александр Макаренко, Владимир Косов и Валентина Жиделева, председатель комитета по социальной политике парламента Наталья Паншина, вице-премьер республиканского правительства Наталья Михальченкова, министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев, начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы и правительства Коми Евгений Морозов, глава совета Сыктывкара Валерий Козлов и его зам Галина Лапшина, руководитель администрации Эжвы Александр Калинин, мэр Усинска Станислав Хахалкин, руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид.

Далее состоялись выборы председателя и девяти членов контрольной комиссии. Руководящий пост сохранил за собой Леонид Носов.

Партийцы также избрали делегатов на XVI съезд «Единой России», который пройдет в Москве 21-22 января 2017 года. Представлять республику на нем будут трое: секретарь Воркутинского местного отделения партии Руслан Магомедов, секретарь первичного отделения «Лесобазовское» поселка Жешарт Усть-Вымского местного отделения партии Гурий Михайлов и председатель Госсовета Надежда Дорофеева, которая как член президиума генсовета партии является делегатом съезда по должности.

После завершения конференции состоялось первое заседание обновленного политического совета, где был сформирован состав президиума руководящего органа партии. В президиум политсовета вошли 19 человек: Сергей Артеев, Надежда Дорофеева, Анна Дю, Валерий Жилин, Анатолий Князев, Валерий Козлов, Владимир Косов, Галина Лапшина, Александр Лейфрид, Александр Макаренко, Иван Медведев, Андрей Мельник, Евгений Морозов, Михаил Новиков, Наталья Паншина, Василий Смалий, Ольга Сычугова, Степан Чураков и Дмитрий Шатохин.

В свою очередь, президиум регионального политсовета избрал заместителей секретаря Коми регионального отделения партии «Единая Россия». Первым замом стал вице-спикер парламента Александр Макаренко, заместителями – руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Надежда Дорофеева, руководитель регионального исполкома партии Ольга Сычугова, руководитель фракции «Единая Россия» в совете Сыктывкара Галина Лапшина, вице-спикер парламента Владимир Косов, депутаты регионального заксобрания Сергей Артеев и Степан Чураков.

Лина Перова