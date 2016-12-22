Удорские отказники

После пожара в поселке Мозындор местные жители замерзают во временном жилье, и районная власть никак на это не реагирует. Об этом в группе «Удора.Online» в социальной сети «ВКонтакте» написала жительница Ухты Юлия Красильнюк. В свою очередь руководитель администрации Удорского района Николай Жилин считает, что люди мерзнут из-за того, что сами сливают горячую воду из системы отопления.

Юлия Красильнюк рассказала, что в Мозындоре живет ее мама Вероника Исакова с восьмилетним братом и в ночь с 18 на 19 ноября они остались без крова в результате пожара. Временное жилье, которое им предоставила администрация, по словам Юлии Красильнюк, для проживания непригодно, ведь температура воздуха там не поднимается выше десяти градусов, и по дому ее мама с братом ходят в верхней одежде и валенках.

Руководитель администрации Удорского района Николай Жилин сообщил «Республике», что корень проблемы не в сгоревшем доме и плохой его замене, а в нежелании местных жителей переселяться в другие населенные пункты. Выяснилось, что год назад местной

КП-47 коснулся процесс реорганизации и ликвидации учреждений системы исполнения наказаний. Всем сотрудникам колонии, сказал Николай Жилин, предлагали переехать.

– Они жили в трех домах, один сгорел. Отопление подаем, воду подаем. Дома аварийные, и с этим я сделать ничего не могу. Предлагали им переехать в другие населенные пункты, они отказались. Колония до конца еще не закрыта, и сотрудники числятся бухгалтерами и кладовщиками, не работают, а получают зарплаты. Их переселили в отапливаемые жилые помещения, держим целую котельную. Только ради них. Условий царских там, конечно, нет, все аварийное, но лучшего предоставить не можем. Все лето к ним ездили и уговаривали, чтобы переезжали в другие жилые помещения. Предложили переехать в Междуреченск. Они отказывались наотрез. Царские условия теперь я создать не могу. Колония якобы должна дать им сертификаты на переселение в Сыктывкар или другие города России. Колония их не дает и, видимо, давать не собирается, – сказал Николай Жилин.

Кроме того, руководитель администрации Удорского района отметил, что местные жители практикуют слив горячей воды из батарей на личные нужды, из-за чего и возникают проблемы с теплом в их домах.

– Тепло мы подаем. Жители сами сливают горячую воду из системы отопления. Это их вина, – сказал собеседник издания.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Юлией Красильнюк