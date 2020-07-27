Сбербанк и «Мой бизнес» организовали серию бесплатных вебинаров для предпринимателей Коми

Первое онлайн-мероприятие на тему «Автоматизация бухгалтерии и юридическая поддержка» в минувшую пятницу собрало на одной из виртуальных площадок предпринимателей со всей Республики Коми. Вебинар организовали Сбербанк и региональное представительство государственной цифровой платформы поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Спикеры от компаний СБЕР Решения и «Юридические решения» рассказали участникам мероприятия о полезных современных сервисах, которые позволяют экономить средства и время: бухгалтерское и кадровое сопровождение бизнеса, юридическая поддержка 24/7, вплоть до защиты интересов клиента в суде.

«Мы активно поддерживаем мероприятия Центра «Мой бизнес» и благодарим партнеров за возможность провести такой вебинар для малого бизнеса Коми. Это наша первая активность в онлайн-формате с привлечением спикеров из Москвы. — отметил заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Александр Старицын. — Надеемся, что слушатели открыли для себя новые полезные сервисы и получили консультации экспертов по интересующим вопросам».

Для получения предлагаемых услуг предпринимателю или руководителю организации достаточно оформить подписку на сайте Сбербанка и выбрать необходимый для бизнеса набор юридических и бухгалтерских опций. А действующие клиенты банка могут подключить услуги в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн.

«Сейчас множество инструментов переходит в онлайн, то же происходит и с сервисами для бизнеса. Они удобны, эффективны и интуитивно понятны. Обучающие мероприятия по работе в онлайн являются важной частью ведения предпринимательской деятельности. Сотрудничество с таким банком, как Сбербанк, в части обучения предпринимателей станет эффективным инструментом просвещения бизнеса», – говорит директор Центра «Мой бизнес» Коми Сергей Жеребцов.

В августе Центр «Мой бизнес» при поддержке Сбербанка планирует проведение ещё одного вебинара, темой которого станут облачные сервисы управления каналами продаж и поставок от «Корус Консалтинг СНГ» и сервис по логистике и доставке «Сберлогистика». Анонсы мероприятий, а также инструкции по регистрации на вебинары можно найти на сайте Центра «Мой бизнес» Коми мойбизнес11.рф в разделе «Мероприятия». Также анонсы будущих мероприятий регулярно публикуются в группе Центра ВКонтакте https://vk.com/mbrkomi

текст Коми отделения ПАО Сбербанк

фото из Интернета