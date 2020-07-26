Евгения Чуракова: «Здоровый образ жизни дает силы и возможности для развития во всех направлениях»

Евгения Чуракова заряжает своей энергией, буквально электризует пространство вокруг себя. Нутрициолог, фитнес-инструктор, блогер и журналистка, она привыкла идти по жизни от победы к победе. У нее более десяти тысяч подписчиков в инстаграме, и эта цифра уже впечатляет, но цель – миллион. Так сыктывкарка привыкла подходить ко всему. Девушка добилась успеха во многих сферах, но на достигнутом не останавливается, говорит, что еще только в начале пути. Евгения рассказала «Республике» о здоровом питании, спорте, мотивации и новых целях.

– Любовь к спорту у вас из детства?

– Родители не отдавали меня в секции в детские годы, и очень жаль, потому что, думаю, могла бы добиться больших успехов. На первом курсе, когда получала первое образование, стала ходить на танцевальный кружок при институте. Меня просто поразила эта магия, когда в зал заходит тренер, включает бумбокс, все вокруг наполняется музыкой, и мы начинаем двигаться. С первой тренировки была заворожена. Это чувство еще подкрепилось, когда в один прекрасный день тренер сказала, что занятие вести сегодня не сможет, и предложила сделать это мне. Я с удовольствием согласилась. Мне это так понравилось, что сразу поняла, чем хочу в жизни заниматься.

Через какое-то время в Сыктывкар приехали представители всероссийского проекта «Беги за мной», чтобы запустить его в нашем городе. Ребята из этого проекта должны были проводить бесплатные тренировки и пробежки в Кировском парке. На торжественном открытии на Стефановской площади должна была состояться массовая зарядка. Перед ее началом мы заметили, что организаторы бегают, шушукаются. Оказалось, что их тренер просто не пришел. Они стали срочно искать замену, а я к тому моменту уже освоилась на танцах, постоянно проводила разминки, но профессиональных знаний у меня, конечно, не было тогда. Тем не менее вызвалась провести эту зарядку, и все отлично получилось.

Организаторы мною заинтересовались, узнали, есть ли у меня образование, и предложили обучаться. Как могу уже судить с высоты десятилетнего опыта, фантастических знаний они не давали, все было так – «на коленке». Однако в этом проекте я достаточно долго участвовала, проводила бесплатные зарядки и пробежки в Кировском парке, несмотря на снег, дождь и прочие погодные перипетии. Спустя какое-то время и проведя уже столько пробежек и зарядок, что не счесть, поняла, что хочу свой зал, хочу почву под ногами, знания. Арендовала зал, тренировка у меня на то время стоила 50 рублей. Это была симоволическая цена, чтобы просто покрыть месячную аренду. Пошла учиться, окончила Московскую академию профессиональных тренеров по разным групповым направлениям. На тот момент уже окончила два факультета: филологический и журналистский. С третьего курса работала на местных телеканалах ведущей и попутно преподавала по нескольку часов в неделю в зале.

– У вас ведь был сложный путь в фитнесе?

– Да, все было не так просто. Всегда видела в глянце, в телепередачах красоток с прессом и потрясающим телом и не могла понять, что же нужно, чтобы такое тело «построить». Много экспериментировала на себе, три года не ела мяса и редко позволяла себе рыбу, вела вегетарианский образ жизни, хотя это сложно так назвать, но тогда мне так казалось. В какой-то момент ела только мясо, а потом чуть ли вообще не голодала. Занималась такой ерундой, как обматывание целлофановыми пакетами, потому что специальной пленки не было. Обматывалась и бегала по стадиону, потела. Было просто тяжело дышать. Сейчас уже знаю, что со мной происходило. Но тогда не осознавала и самое главное – не понимала, почему не удается достичь заветного пресса, хотя так сильно его качала, что аж копчик в кровь стирала. Никогда не была полной, но почему-то не могла достичь идеала.

Потом мне в руки попала книга по диетологии, причем еще советских времен, на ней была цена: 15 копеек. Прочитала и поняла, что, оказывается, не с того конца подхожу: я подхожу с точки зрения «физухи», а нужно на другое внимание обратить. С той поры меня было не остановить. Решила добывать знания, пошла в библиотеку. Компьютер у меня появился достаточно поздно, и не было такого доступа к информации, как сейчас. Профессионально нутрициологией занялась шесть лет назад. Это теперь каждая третья инстаблогер и есть куча информации. Тогда приходилось собирать все по крупицам. В то время как раз готовилась стать мамой и подумала, почему бы не поучиться дистанционно, пока буду в декрете. Вот тогда получила образование нутрициолога. Спустя годы, опираясь на знания и опыт, могу точно сказать, что у меня есть четкое понимание того, как достичь тела мечты.

– Как побороть лень и сделать первый шаг к здоровому образу жизни?

– Его надо просто сделать и не думать. Если бы я не выходила на пробежку с той пленкой, то никогда бы не узнала кайфа, который можно получать от бега. Того, как классно ощущать, что тело тебя слушается, что оно тебе подчиняется, оно как пластилин, а ты как скульптор. Надо пробовать, потому что все мы смертные, и в конце жизни будет горько от того, что ты не попробовал. Если не понравится, то пойдете другим путем. Но надо хотя бы сделать этот шаг и попробовать. Не надо думать: «Ой, я толстая, у меня ничего не получится». Никого не слушайте и начните действовать. Как бы банально это ни звучало, но самый длинный путь начинается с первого шага. Это заезжено, но это так. Пусть будет долго и муторно, будут откаты и так далее, но потихоньку вы придете к тому, что ЗОЖ дает вам силы и возможности для развития во всех направлениях.

Когда-то я брала интервью у известного бизнесмена из Сыктывкара Федора Овчинникова. Он еще тогда не вышел на мировой уровень, но у него уже было много пиццерий в столице Коми. Федор мне сказал, что в моменты какого-то выбора в жизни всегда задает себе вопрос: «Это приближает меня к цели или отдаляет?» После того разговора, а я еще была в самом начале пути и все впитывала как губка, я подумала: «Какая же это крутая штука». До сих пор всегда себе этот вопрос задаю, если возникают какие-то в жизни события. Вот людям, которые собираются делать первый шаг, нужно тоже задаться этим вопросом. Тогда сделать его будет гораздо проще.

– Одно время модным было запланированное нарушение режима питания, или читмил. Как вы к этому относитесь?

– Это нелепость. Надо понимать цель и понимать, ради чего мы это делаем. Ради чего этот читмил? Зачем? Чтобы нагрузить себя непонятной дозой глюкозы, глутаматом и холестерином? У меня клиенты едят все. Мы, например, в нашей системе ПП (полезное питание) не делим продукты на вредные и полезные, так как полезное все. У нас есть по составу чистый шоколад, чистые печенья, которые люди сами себе пекут. Поэтому нам не нужен читмил.

– Знаю, что вы уже многим людям помогли начать вести здоровый образ жизни. Был ли особо запомнившийся случай в практике?

– Конечно, таких случаев было много. Никогда не забуду, например, девушку, похудевшую на 12-13 килограммов. Похудела она примерно за месяц, может, чуть больше. Она тренировалась у меня и вот однажды приходит со слезами и говорит: «Посмотри на улицу». Я выглянула в окошко, там стоит белая машина без номеров, только из салона. Это ей муж подарил и сказал: «Тань, ты стала такой, какой была, когда мы познакомились в колледже. Я тебя так люблю». Она растрогалась, потому что муж снова испытал к ней прежние чувства. Девушка стала опять такой же привлекательной, хрупкой, изящной, нежной и стройной. Она меня благодарила со слезами на глазах за тот путь, который мы с ней прошли. Конечно, и я не могла сдержать слез. Это было настолько запоминающимся и попало в сердце так глубоко, что никогда этого не забуду.

Другая девушка не только хотела похудеть, но и готовилась к экстракорпоральному оплодотворению. Они с мужем очень хотели ребенка, но не получалось зачать естественным способом, ей ставили диагноз бесплодие. Я ей предложила: «Давай попробуем правильное питание, хотя бы месяц, ведь ты все равно ничего не теряешь. Уверена, что шансы возрастут». В итоге я разработала ей программу, она по ней питалась два месяца, а попутно и муж стал так питаться. Спустя два месяца она пришла к своему гинекологу, и та спросила: «Что произошло? У тебя просто поразительные результаты анализов». А она похудела килограммов на 14. В итоге она забеременела, и у них в семье уже двое детей. Вот так с диагнозом бесплодие у людей погодки: мальчик и девочка. Она счастливая мама. Не знаю, что оказало эффект. Может, то, что она в себя поверила, может, то, что муж по-другому стал к ней относиться. Может быть, путь к правильному питанию, который они прошли вместе. А может, все вместе. Но это факт.

Это не чудеса, а на самом деле правильное питание и физкультура приносят людям многое, жизнь у них налаживается, семьи соединяются или, наоборот, женщины находят в себе силы и уходят от нелюбимых людей. Но факт есть факт: жизнь у людей кардинально меняется.

– Девушка Татьяна похудела на 12-13 килограммов за месяц. Не слишком ли быстро?

– Не сказала бы, что это сильно быстро. У всех по-разному происходит. Кто-то месяц на программе правильного питания, и у него уходит три килограмма всего, а у кого-то 10-12. Как правило, вес резко сбрасывают в том случае, если он изначально большой: 90-100 килограммов и выше. Все индивидуально, каждый человек – это целая вселенная. Спланировать невозможно, поэтому, когда меня спрашивают, на какой вес можно похудеть за три дня, то отвечаю, что гадать не умею, все зависит от очень большого количества факторов. Эффект будет в любом случае, и вы его увидите, но точные цифры сразу сказать не могу. После первой недели уже будет видно, какой метаболизм, как человек старается и как идет дело.

– А с каким максимальным весом вы работали?

– На моей памяти это была женщина с весом 130 килограммов. Через неделю у нее были рекордные результаты: талия чуть ли не на 15 сантиметров уменьшилась. Задача была не просто похудеть для того, чтобы влезть в любимые джинсы, а стоял вопрос жизни и смерти. У нее был нереальный вес для такого роста – 155 сантиметров всего. Это колоссальная нагрузка на организм, на внутренние органы, позвоночник, колени и прочее.

– Есть такие, кто не выдерживает ваши программы, бросает занятия?

– Я такой нутрициолог, который 24/7 со своими клиентами, всегда стараюсь найти нужные слова поддержки. Мы идем рука об руку, и 90 процентов людей доводят дело до конца и потом кайфуют от своего образа жизни и перемен к лучшему. А все потому, что рядом человек, которому не все равно. Если надо, и поругаю, и похвалю. Одной девушке даже сама приносила еду на работу. Она торговала на улице цветами и не могла никуда отойти с точки. Я это делала не потому, что я такая хорошая, погладьте по головке, просто мне дорога каждая клиентка, о каждой я переживаю, если вдруг начинают опускать руки, а когда, наоборот, у них вырастают крылья, то у меня они вырастают еще больше. Самой возрастной женщине у меня на программе было 73 года. С ней мы добились успеха. У нее поправилось здоровье, она начала выходить из дома, хотя до этого несколько лет только по квартире гуляла. Счастье ее близких не описать, мне передается это через звонки, многие приезжают лично. Это то, что не дает мне остановиться.

– Каждый день у сыктывкарского «Макдоналдса» толпится народ, в период пандемии там стояли очереди за едой на вынос. Откуда у людей такая любовь к этой вредной пище?

– Я лично ни разу не ела в «маке» и не пробовала оттуда ничего, даже морковные дольки. Поэтому мне, наверное, трудно понять, что же такого там вкусного и притягательного. Но читая литературу и рассматривая состав даже самого безобидного бургера, понимаю, что притягивает людей. Это приправы, усилитель вкуса глутамат натрия, это все то, что делает нездоровую пищу вкусной для наших рецепторов. Еще специально там подают очень холодные напитки. Это для того, чтобы люди ели больше. После холодного напитка есть захочется в два раза быстрее. Плюс для молодежи поесть в «маке» – это модно. Пойти в столовую и заказать рыбку с гречкой не модно. У подростков нестабильная психика, они ведутся на то, что идет из СМИ, инстаграма, у них клиповое мышление. Это комплексная атака, и выпутываться из этого можно через пример родителей, через объяснения.

– Потенциально это все будущие клиенты нутрициологов и других врачей. Может нарушиться ведь и обмен веществ.

– Да, безусловно. У меня много клиентов с детьми. Потом дети спрашивают у родителей: «Почему вы раньше не готовили мне вот это или это? Это же так вкусно». Мужья то же самое говорят женам. Женщины, которые обращаются ко мне, боятся сначала, что придется готовить отдельно, а на самом деле потом вся семья ест то же самое. Дети перестают есть промышленные сладости с обилием сахара и добавок. У детей пропадает перевозбуждение, нервная система нормализуется. Правильное питание влияет не только на внешний вид, но и на то, как мы себя чувствуем, что говорим, на настроение. Все это взаимосвязанные вещи. Дети у нас с рождения на продуктах, в которых содержится очень много сахара. Сейчас, кажется, что только ленивый не читает этикетки, хотя до сих пор есть люди, совсем об этом не думающие. Когда мне человек говорит, что съел только батон, то я советую ему посмотреть на состав: там после муки сразу идет сахар.

– Если покупать здоровую пищу в обычных магазинах, то это ведь намного дешевле, чем есть в том же «маке». Дороговизна здорового питания – это миф?

– Абсолютнейший миф. Если посчитать, сколько люди в месяц тратят на алкоголь, сигареты, шоколадки и газировку, то можно убедиться, что это все обходится гораздо дороже, чем крупы, морковь или тот же минтай. В больших сетевых магазинах постоянно есть акции и скидки. Когда говорят, что правильное питание – это дорого, то мне просто смешно.

– Была идея сделать на чипсах или продуктах с повышенным сахаром сигнальные ценники. Пометить их как вредную еду. Как к этому относитесь?

– Полностью за такую меру. Но мне кажется, что это не даст особого эффекта, ведь надпись о страшных болезнях на сигаретах не останавливает курильщиков. Нужно все закладывать с детства. Моему ребенку пять лет, и если он хочет, допустим, какой-то сомнительный сок, то я ему объясняю, что это не сок, а порошок с водой, кучей ароматизаторов и сахара. Он спрашивает: «Зачем это тогда дают детям?» В магазине он уже говорит: «Мама, прочитай состав». То есть если с детьми нормально общаться, все четко объяснять, то они все начинают понимать.

– Как можно заставить курильщика бросить пагубную привычку?

– Если он не хочет, то никак. Это не просто так курит человек, это пример и родителей, и сверстников, это все идет из детства. Человек не может найти другие пути, как доставить себе удовольствие. У него повышенная тревожность, и он находит успокоение в этой «сосочке». Я, например, близким говорю: «Неужели не жалко времени и ресурсов на это?» Это так примитивно: взять и курить сигарету. Много ума для этого же не надо. А найти кайф в чем-то другом, допустим, в достижении той или иной цели, в том, что чего-то боялся и преодолел, – вот оно счастье. Реализовать проект и подарить людям результат. Вот в таких вещах и есть удовольствие. Сильные люди, которые могут вести за собой, подавать пример, не будут курить или пить, у них другие мечты и цели.

– Вы как ЗОЖ-активистка стали еще и популярной инстаграм-блогершей. Сейчас у вас уже более 10 тысяч подписчиков. Как развивались в этом направлении?

– Не собиралась становиться блогером, который пишет именно о фитнесе и правильном питании. Мне просто понравилось, окунулась в это. Начиналось все с постов о ребенке, о чем-то житейском, как у всех. Потом увидела, что люди стали реагировать на мои сториз, подписываться, оставлять комментарии. Начала со временем все более серьезно к этому относиться, писать контент-планы, делать фотосессии, заранее думать, о чем буду писать. Просматривать календарь праздничных событий, чтобы за неделю до Пасхи людям

ПП-кулич, например, сделать. Много людей стало за этим следить, выходить на пробежки со мной, узнавать на улицах, причем не как ведущую программы на ТВ, а по блогу. Незнакомые люди подходят и говорят, что похудели всей семьей, что я их мотивирую и невозможно уже не встать утром и не пойти на пробежку. Я прихожу домой и делюсь этим с мужем со слезами на глазах. Когда мне говорят: «Если бы не вы», то я сама не могу после этого уже с тропинки сойти. Муж иногда говорит: «Выходной же, давай поспим, не ходи на пробежку». А я не могу не идти, потому что для меня это уже физиологическая потребность, да и должна быть примером для всех.

– Есть цели в плане развития страницы?

– Есть. Очень хочу миллион подписчиков. Обязательно этого добьюсь. Изначально таких целей не было, а теперь азарт появился. Поняла, что мне не надо дикого количества клиентов, а я кайфую от того, что приходят подписчики, все больше людей смотрят сториз, больше комментируют посты, подписываются. Буду максимально развиваться в плане продвижения блога. Мне это очень интересно, от этого получаю невероятный заряд. Готова к экспериментам, к чему-то новенькому.

– Вы часто постите креативные видео. Откуда идеи и есть ли план, когда публиковать тот или иной пост?

– План есть, но очень часто я от него отступаю. Идеи черпаю отовсюду, иногда что-то подсматриваю в соцсети ТикТок. Весь контент делаю сама, у меня нет никакого копирайтера. Блогу посвящаю достаточно много времени, а я ведь еще и тренер, и нутрициолог, работаю на телеканале «Юрган» телеведущей, плюс семья: муж и ребенок, бабушка старенькая. То есть много обычных человеческих проблем. Иногда все совместить и вписать в один день бывает сложно. Порой жалею, что в сутках всего 24 часа. Я всего лишь человек, хотя и пытаюсь многое успевать.

– Есть ли ответственность перед аудиторией? Как решаете, что стоит публиковать, а что нет?

– Все по наитию. Многие говорят, что особый стиль у меня есть в плане письма, постов. Ответственность, конечно, есть. Например, недавно предлагали опубликовать пост с рекламой известного печенья за большие деньги. У этого печенья ужасный состав, и я отказалась. Не буду даже за хорошие деньги публиковать то, что не стану ни сама есть, ни другим советовать. Есть определенные принципы, от которых отступать не собираюсь.

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы Евгении Чураковой «ВКонтакте»