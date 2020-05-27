Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей

В ходе опроса россиян просили ответить на вопрос, какой размер сбережений требуется для того, чтобы семья комфортно себя чувствовала в случае финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы. Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных заявили, что нормальная, достойная жизнь невозможна без наличия в семье подушки финансовой безопасности. Самое большое число тех, кто считает финансовый резерв необходимым для нормальной жизни, характерно для групп со средними и невысокими доходами.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«То, что абсолютное большинство россиян не просто осознает необходимость создания финансового резерва, но и может оценить его размер, свидетельствует о растущей ответственности людей в вопросах личных финансов. Экономика циклична, подъемы и спады в ней неизбежны, но достичь финансовой независимости можно только с помощью регулярных накоплений. Классическая рекомендация — стараться откладывать 10–20% дохода и сформировать резерв на непредвиденные обстоятельства в размере от трех до шести ежемесячных доходов. Если раньше для формирования накоплений россияне, как правило, выбирали вклады, то сегодня мы отмечаем существенный рост интереса к продуктам «Сбербанк Управление Активами», например, индивидуальным инвестиционным счетам и паевым инвестиционным фондам, а также к программам накопительного страхования «Сбербанк страхование жизни»».

Как выяснилось, оценка финансового резерва зависит от пола и образования респондентов. Так, мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35% меньше — 277 тысяч рублей. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тысячи рублей для того, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше — 244 тысячи.

В целом, вне зависимости от уровня дохода россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями: от 318,5 тысячи рублей у тех людей, чей уровень доходов не позволяет делать накопления, до 365 тысяч для тех, у кого есть сбережения, которых бы хватило на новую машину (эти группы охватывают 97% всех респондентов).

Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей), а вот москвичи на втором месте — 521,5 тысячи рублей. Также в пятерку городов по размеру желаемого финансового резерва вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург. Меньше всего средств, чтобы справиться с финансовыми трудностями, требуется жителям Пензы, Саратова, Барнаула, Астрахани и Махачкалы.

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

Рейтинг городов по размеру финансовой «подушки безопасности»

Средний размер «подушки безопасности», тыс. рублей

Санкт-Петербург 581,9

Москва 521,5

Пермь 406,5

Тюмень 402,2

Екатеринбург 396,7

Ярославль 388,0

Уфа 376,1

Тольятти 372,7

Казань 369,3

Рязань 359,9

Нижний Новгород 356,8

Владивосток 356,5

Красноярск 354,8

Хабаровск 353,4

Набережные Челны 351,6

Ижевск 350,4

Воронеж 346,9

Киров 345,6

Липецк 343,0

Иркутск 341,5

Самара 339,5

Новосибирск 336,8

Краснодар 333,6

Челябинск 327,4

Ростов-на-Дону 318,1

Томск 317,9

Омск 316,1

Новокузнецк 309,6

Оренбург 309,2

Ульяновск 305,5

Кемерово 301,2

Волгоград 295,0

Средний размер «подушки безопасности», тыс. рублей

Пенза 294,8

Саратов 286,8

Барнаул 285,9

Астрахань 282,9

Махачкала 240,1

текст ПАО «Сбербанк», фото из Интернета