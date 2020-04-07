Владимир Уйба рассказал о ситуации в регионе на 7 апреля

В Коми республиканской клинической больнице разработан план противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на 7 апреля в Коми республиканской клинической больнице находятся 230 пациентов и 260 членов медперсонала.

Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми, сейчас в больнице продолжает находится один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, ещё четверо переведены на лечение в Республиканскую инфекционную больницу, ранее один пациент с коронавирусом скончался.

У пациентов и сотрудников медучреждения, контактировавших с заболевшими, взяты биоматериалы для проведения тестирования. При этом КРКБ прекратила выписку пациентов до получения 2-го отрицательного анализа.

Во всех отделениях проводятся дезинфекционные мероприятия, весь медперсонал получает профилактическое лечение противовирусными препаратами, организовано наблюдение и обязательная термометрия. Пациенты с диагнозом ОРВИ также получают противовирусное лечение.

В больнице совместно с представителями Федерального медико-биологического агентства и Управления Роспотребнадзора по Республике Коми разработан и будет реализован план противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в медучреждении.