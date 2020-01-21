Сомнительный закон

Общественники Коми высказались категорически против принятия федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Обсуждение законопроекта прошло на площадке Общественной палаты республики по просьбе российской палаты и, несмотря на фактически полное единодушие выступавших, получилось весьма эмоциональным.

По мнению федеральных разработчиков, которое озвучила зампред палаты Любовь Гурьева, раз домашнее насилие существует

(с чем никто не спорит), надо законодательно отрегулировать эти отношения. В новом законе должны быть прописаны те действия и ситуации, которые не учтены в уголовном, административном и семейном кодексах. Если насилие с печальными последствиями уже совершено, то возбуждается уголовное дело. Но бывает, что есть реальная угроза преступления, тогда, как считают авторы проекта, может помочь профилактика.

Законопроект вводит институт «специализированных психологических программ», способствующих выявлению условий совершения насилия и его профилактики. Предлагается также введение института «защитного предписания» и «судебного защитного предписания», которые позволяют пресечь противоправные действия и предписать законопослушное поведение до момента применения крайних мер – административного и уголовного преследования, отобрания ребенка из семьи и так далее. Более того, данные институты позволяют направить нарушителя на принудительную работу с психологом для снятия агрессии. Заниматься этим должны в том числе общественные организации, включая даже ТОСы и ИП.

Но оказалось, практически все пришедшие на обсуждение – лидеры общественных организаций, депутаты Госсовета Коми, представители духовенства – с таким мнением не согласны.

Открывший дискуссию член Общественной палаты Игорь Зибарев сразу же обратил внимание присутствующих на очевидные несоответствия положений законопроекта с реалиями жизни. В проекте сказано, что объектами профилактики являются лица, достигшие 18-летнего возраста. Но сейчас сколько угодно примеров, когда насилие проявляют несовершеннолетние – 14-17-летние внуки отнимают у родных бабушек пенсию и избивают их. Общественник напомнил, что в советские времена обижаемые мужьями жены обращались в месткомы и профкомы, и эти органы воздействовали на буянов. Общество занималось проблемой без принятия специального закона.

Депутат Госсовета Галина Нагаева тоже отметила, что нынешнее подрастающее поколение другое, оно растет в атмосфере вседозволенности, в школе учителя не имеют права наказывать школьников, заставлять их делать любую физическую работу. Чтобы изменить ситуацию, нужно духовное воспитание и доступная качественная психологическая помощь каждому, кто в ней нуждается.

Представитель Союза православных женщин Татьяна Хлестунова была еще более эмоциональна:

– В этом вопросе духовность должна быть на первом месте. Насилие буквально хлещет с экранов телевизоров, семьи ослаблены экономической ситуацией, мужья не могут выполнять функцию кормильца и быть авторитетом для жен, поскольку вынуждены конкурировать с женами, которые подчас зарабатывают больше и обеспечивают семьи, – заявила православная активистка.

К тому же ее очень смущает, что вторгаться в семью, пусть и из самых благих намерений, могут НКО и ИП. Ведь цель таких организаций – получение выгоды, а это влечет возможность злоупотреблений и коррупции.

– Это значит ломать семью через колено, – заявила Татьяна Хлестунова и привела в пример Бельгию, где живет ее сестра.

По свидетельству сестры, в этой стране практически нет официальных семей, пары живут в гражданском браке, потому что мужчины боятся брать ответственность и быть обвиненными в некорректном поведении подобными службами.

– Закон не нужен, а нужно усилить работу социальных служб и участковых, – резюмировала активистка.

Солидарна оказалась со всеми выступившими и уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская: законопроект входит в противоречие с рядом статей Конституции России, где прописано право на неприкосновенность личности и частной жизни, право на жилище, собственность и так далее.

– Воспитание ребенка – это дисциплина. И когда родитель выключает телевизор и отправляет ребенка делать уроки, то ребенок воспринимает это тоже как насилие, – отметила омбудсмен, указывая на юридическую несостоятельность положений проекта.

Депутат Госсовета, председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков признался, что на себе испытал однобокость судебных решений в бракоразводных процессах:

– Государство готово поддерживать мать-одиночку, но не семью. Конечно, женщины, как правило, больше подвергаются насилию, но они и больше манипулируют. Например, бывшему мужу женщина ставит условия: любишь ребенка, хочешь с ним встречаться – заплати. Принятие подобного закона выльется в унижение мужчин и в вымогательство. Мужчины тоже страдают, и есть насилие по отношению к ним, но мужчина никогда не пойдет жаловаться.

О том, что семья – ячейка общества, куда нельзя вторгаться никому, высказались и председатель Общественного совета Госсовета Людмила Афанасьева и ее заместитель Галина Киселева, парламентарий Олег Михайлов и служители церкви.

В частности, Людмилу Афанасьеву смутили формулировки законопроекта: «физические страдания», «психологические страдания», «материальный ущерб».

– Если будет четкое понятие семейно-бытового насилия, которое не подпадает по уголовный кодекс, КОАП, семейный кодекс, тогда можно еще подумать. Но ведь что такое страдание? Мы все живем в таком состоянии, – поразмышляла общественница. – Законопроект говорит о том, что семья не оплот, не ячейка общества, а источник зла и надо разлучать мужа и жену.

В том же русле высказалась руководитель отдела социального служения Сыктывкарской епархии, член Семейного совета Республики Коми, мать десятерых детей Светлана Давыдова:

– Дайте нам самим мудро решить свои проблемы, а не прогонять сквозь семью огромное количество ненавистных помощников.

Член Общественной палаты, священнослужитель Максим Стыров тоже напомнил, что семья в христианском понимании – это любовь, а любовь – это не только наслаждение, но и боль.

– Без жертвенности, без страданий настоящей любви не бывает. Любящий родитель обязан воспитывать своих детей, но воспитание без насилия не бывает. Нужна национальная идея о духовно-нравственном развитии нашего общества, об этом в своем послании сказал президент страны, – подчеркнул Максим Стыров.

В ходе дискуссии прозвучало еще несколько предложений: поднять статус семьи, вернуть в школу предмет «Этика и психология семейной жизни».

Ставя точку в обсуждении, председатель палаты Сергей Чечеткин под диктовку присутствующих коллег вписал ответы в опросник, прилагаемый к законопроекту. Все ответы однозначно свидетельствовали: такой закон людям не нужен.

Галина ВЛАДИС

Фото iltumen.ru