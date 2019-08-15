Найти себя в чужой стране

Переезд за границу всегда сопряжен с необходимостью выхода из зоны комфорта и адаптации в новых условиях жизни. Иногда уже в зрелом возрасте человеку приходится начинать все с нуля, так как в чужой стране все его профессиональные заслуги обесцениваются, и он как специалист остается невостребованным. Именно в такой ситуации 22 года назад оказалась сыктывкарка Надежда Филиппова, уехавшая вместе с семьей в Германию. О том, какие препятствия ей пришлось преодолеть, чтобы вернуться в любимую профессию, она рассказала «Республике».

В Германию Филипповы уехали в 1997 году. По словам собеседницы издания, семья «убегала от чеченской войны»:

– У нас три сына, старшему тогда было 16 лет, до призыва оставалось совсем ничего, и мы очень боялись, что его заберут на войну.

В те годы многие российские немцы возвращались на свою историческую родину, и правительство Германии оказывало большую поддержку желающим воссоединиться со своими корнями. Для мигрантов организовывались языковые курсы, первое время выдавалось хорошее денежное пособие. В Сыктывкаре, где проживала семья до отъезда, Филипповы были востребованными специалистами: Вячеслав – хороший электросварщик, Надежда – учитель начальных классов. Однако Вячеслав и его дети пользовались большими преимуществами, чем Надежда, так как были немцами по национальности, а она попала под статус иностранки и не имела тех же льгот. К тому же у супруга была рабочая специальность, которая всегда востребована как в России, так и за рубежом. В Германии он получил возможность повысить квалификацию, его сразу отметили и предложили работу.

– Он хороший сварщик, и на одной фирме работает уже 17 лет, – рассказала Надежда Филиппова. – Обычно после того, как он возвращается из отпуска, его шеф не скрывает радости: «Как здорово, что вы вернулись! Без вас мы тут зашиваемся». Русские ведь умеют работать добросовестно, не жалея себя. А Вячеслав хоть и немец, но закалка у него русская. В отличие от мужа мне в Германии пришлось, как ребенку, учиться делать первые шаги. Было непросто, но для меня этот опыт стал бесценным.

Ко времени отъезда в Германию учительский стаж Надежды Филипповой составлял 15 лет. Она работала сначала в сыктывкарской школе №26, а последние два года – в школе №43. В год их переезда, когда наступило 1 сентября, а ей впервые за 15 лет не надо было идти к детям, женщина проплакала весь день. Тогда она впервые со всей ясностью поняла, как это страшно остаться невостребованной. Были среди женщин-эмигрантов и те, кто соглашался работать уборщицей или в сфере обслуживания, но она не могла снизить планку. Одно дело временно устроиться, чтобы заработать на жизнь, а другое дело – навсегда остаться на такой работе. И дело не в гордыне, просто это для нее было равноценно остановке в развитии.

– Мой диплом педагога не был признан, я не могла там преподавать. К тому же моего знания языка было недостаточно, чтобы преподавать немецким детям, но мне очень хотелось вернуться в школу. Было сильное внутреннее стремление, – рассказала собеседница издания.

В Германии она впервые ощутила, что осталась совершенно одна со своими проблемами. Бесплатные курсы немецкого языка по статусу ей не полагались. А знание немецкого ограничивалось школьной и институтской программой. Когда ехала в Германию, казалось, этого будет достаточно, но выяснилось обратное. Младшему сыну было тогда четыре года, как всякий ребенок его возраста, он иногда болел, нужно было вести его в больницу. Перед визитом к врачу мать дома записывала на листочек все, что нужно рассказать врачу, но ничего не могла понять из его рекомендаций. Невозможность полноценно общаться очень угнетала. Не зная языка, даже думать было нечего о работе в школе.

Чтобы осуществить свою мечту, Надежде Филипповой в Германии потребовалось десять лет. Дома с детьми они изучали немецкий самостоятельно, садились в кружок и отрабатывали каждый день новую тему: «Одежда», «Посуда» и т.д. Спустя какое-то время после переезда у нее появились друзья, которые пригласили ее в хор немецкой песни. Это была ее основная языковая школа. Через пение и общение с друзьями по хору она осваивала немецкую речь. В числе новых знакомых оказались преподаватели. Подруга Регина взяла над ней шефство: их общение больше напоминало уроки немецкого, а потом она предложила Надежде писать маленькие рассказы. Сочинительство действительно очень помогло развить речь. Надежда писала, а Регина проверяла и исправляла ошибки.

– В общении с Региной мне было нетрудно. Она очень интеллектуальная женщина, владеет пятью языками, – рассказала Надежда Филиппова. – С ней я смогла так отточить немецкий, что впоследствии преподавала русский язык в вечерней школе Триттау. Эта школа – что-то типа народного университета, где каждый выбирает для себя изучение того, что ему интересно. Кто-то учится там фотографировать, кто-то осваивает выбранный язык, кто-то изучает итальянскую кухню. Это платные занятия. Я преподавала там русский язык в течение семи лет, и моя подруга Регина Мюллер тоже ходила на мои занятия.

Эти вечерние курсы посещали как взрослые, так и дети. После первого года работы Надежда подготовила родителям отчет о проделанной работе с детьми в виде концертной программы.

– Мы поставили на русском языке кукольный спектакль «Теремок», выучили русские загадки и стихи Агнии Барто, провели игры. Объявление о нашем выступлении было размещено в местной газете, и мы даже не ожидали, что так много людей прочтут эту заметку в газете и придут. Дети меня не подвели. Сейчас я эти курсы уже не веду, потому что каждый день с 12 до 17 работаю в школе.

По словам женщины, социальные службы Германии старались делать все, чтобы мигранты из России интегрировались в общество. И таким, как она, не имеющим возможности работать там по специальности, предлагали разные варианты работы. Так, Надежда Филиппова работала в фирме, занимавшейся вопросами трудоустройства мигрантов:

– Мы там гладили белье для магазина, куда люди сдают вещи, которые им уже не нужны, но в хорошем состоянии. В этом магазине продавались одежда, посуда, продукты, срок годности которых подходит к окончанию. Люди с низким уровнем доходов могли там многое приобрести за один евро или вообще бесплатно. В этой фирме нас учили правильно писать заявления, правильно себя презентовать при устройстве на работу. У меня там была практика в детском саду помощником воспитателя, после которой директор этого садика подошел ко мне и сказал: «Пишите заявление на работу». Дома я прыгала, визжала от радости. А через три дня забрала заявление. Потому что написала письмо в минобраз Германии, можно ли мне работать на этой должности, и мне ответили: «Так как у вас совершенно другой профиль, вы не имеете права там работать». С этим письмом я пришла и забрала заявление. И это была моя ошибка, потому что, как я узнала потом, очень многие работают без всякого диплома. Иными словами, это был шанс свыше, а я отказалась. И тогда я решила пойти учиться.

Вячеслав поддержал идею жены поступить в педагогический техникум и заверил, что на время ее учебы сможет обеспечивать семью без ее участия в семейном бюджете. И в свои почти сорок лет Надежда Филиппова опять стала студенткой. Все ее сокурсники в техникуме были моложе ее на 20 лет.

– Когда я отвечала на вопрос преподавателя, вся группа замирала, слышно было, как муха летит: так все внимательно за мной наблюдали, переживали за меня, – рассказала она.

Сейчас Надежда Филиппова работает воспитателем в школе открытого дня – что-то типа «продленки» в советских школах:

– Экономическая ситуация в Германии непростая, цены растут, почти во всех семьях приходится работать обоим родителям. Поэтому школы открытого дня очень востребованы.

На вопрос, чем немецкие дети отличаются от русских, собеседница уверенно отвечает: «Культурой общения».

– Культура общения русских меня просто расстраивает. Иногда включишь телевизор, а там какая-нибудь дискуссионная передача. Все друг друга перебивают, говорят одновременно, стараются перекричать. В нашей школе с младших классов учат культуре общения. Если кто-то случайно перебьет говорящего, малыш серьезно и твердо может сказать: «Дай мне, пожалуйста, договорить, я еще не закончил». И мне это так нравится! Они уже сызмальства понимают, что такое человеческое достоинство. У немцев больше развито уважение к собеседнику, умение вести диалог. И совместный досуг они стараются проводить с пользой, у них очень популярны настольные игры.

То, что ей удалось в чужой стране реализоваться в своей профессии, женщина не считает случайностью. Она уверена, что, если у человека есть цель, вся вселенная содействует ему в ее достижении. Именно вера в то, что человек должен обязательно реализовать свой потенциал в этой жизни, заставляла ее идти к своей цели. И на этом пути приходили нужные люди в нужное время и помогали ей, укрепляли ее надежду. Это в свою очередь давало силы не опускать рук.

– Я отношусь к жизни философски и уверена, что трудности нам даются не просто так, через их преодоление мы растем духовно, знакомимся с миром, жизнью, становимся душевно богаче, – сказала Надежда. – Все, что человек делает в этой жизни, базируется только на двух чувствах – это страх или любовь. Надо просто любить жизнь и верить в то, что ничего случайного не бывает. Я и ученикам своим всегда это говорю.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Надеждой Филипповой