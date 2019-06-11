Олимпийский день для влюбленных в спорт

15 июня в столице Коми пройдет всероссийский Олимпийский день. Традиционный спортивный праздник в Сыктывкаре дополнит и забег «Олимпийская миля». Об этом сообщает городской Центр спортивных мероприятий (ЦСМ).

Основной площадкой субботнего праздника спорта станет республиканский стадион. Любителей и спортсменов здесь ждут соревнования по легкой атлетике, стритболу, футболу, шахматам, кроссфиту, дартсу и многим другим дисциплинам.

Для тех, кому не хватает экзотики, специалисты проведут мастер-классы по йоге и прыжкам через нарты. Во время забега «Олимпийская миля» легкоатлеты Коми выбегут за пределы стадиона на улицу Куратова, обогнут городской бассейн и вернутся на стадион. Организаторы мероприятия руководствуются федеральным проектом «Спорт – норма жизни», целью которого является вовлечение россиян в систематические занятия спортом. При успешной реализации проекта уже к 2024 году число жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, дойдет до 55 процентов.

Мероприятие начнется в 10:00. Подробную информацию можно узнать по телефону ЦСМ: 31-64-64.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»