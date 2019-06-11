С медалями из Чувашии

8-11 июня в Чебоксарах прошел чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха. Спортсмены из Коми завоевали четыре медали, в том числе одну золотую. Илья Штанько, первенствовавший в стометровке, прошел отбор на чемпионат Европы. Результаты подопечных «Республике» прокомментировал тренер сборной региона по легкой атлетике Иван Балясников.

В первый стартовый день Илья Штанько прошел в финал в стометровке с лучшим результатом среди всех стартовавших спортсменов – 10,89 секунды. Дмитрию Туеву и Виталию Торопову не хватило совсем немного для попадания в финальный забег. В решающем забеге Илья Штанько улучшил результат и, заняв первое место с результатом 10,80 секунды, повторил рекорд России. Ближайшего преследователя Илья опередил на шесть сотых. Следующими в программе были предварительные забеги на 400 метров. По их результатам сформировалась восьмерка лучших спортсменов. Представитель Коми Александр Торопов попал в финал седьмым.

Финальный старт складывался драматически. Александру досталась вторая дорожка, которая считается не самой удобной, и после финиша не сразу стало ясно, какое место он в итоге занял. Результат определили после просмотра фотофиниша. Легкоатлет из Коми стал третьим, преодолев дистанцию за 50,34 секунды. Также команда Коми участвовала в двух эстафетах – 4х100 и 4х400 метров. В обеих дисциплинах спортсмены завоевали серебряные медали.

– Конечно, всегда хотим от наших спортсменов большего. Илья выполнил свою главную задачу – прошел отбор на чемпионат Европы по спорту глухих, который состоится 20-29 июля в Берлине. Саша Торопов стал третьим и, к сожалению, этого не хватило, чтобы отправиться в Германию. Теперь Илье предстоит сбор в составе сборной России, он начнется 14 июля в подмосковном городе Раменское. Ранее мы не знали об этом сборе и планировали провести свой сбор в Адлере – с 20 июня по 10 июля. Теперь возможно вместо сбора в Адлере Илья проведет пару контрольных стартов. Если говорить о стартах в Германии, то там он выступит в беге на сто метров и прыжках в длину, – рассказал Иван Балясников.

Ярослав СЕВРУК

Фото министерства спорта Коми