Фитнес под открытым небом и спортивные мастер-классы – гостей «Зеленого Марафона» в Сыктывкаре ждет насыщенная программа

Совсем скоро, 1 июня 2019 года, в День защиты детей на Стефановской площади столицы Коми состоится третий по счету «Зеленый Марафон» от Сбербанка. На этот раз городской спортивный праздник пройдет под эгидой детства: специально для этого организаторы предусмотрели два отдельных детских старта для разных возрастных групп: от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет.

Во время мероприятия на площади будут работать 17 развлекательных площадок от компаний и организаций Сыктывкара.

Фитнес-центр «ЗДОРОВЬЕ» предложит горожанам поучаствовать в занятиях различными видами фитнеса под открытым небом. Взвеситься на «умных» весах и измерить свой состав тела, а также получить рекомендации по выбору программы тренировок можно будет на площадке фитнес-клуба «Грани».

Медицинский центр «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ» порадует проведением детской лечебной физкультуры для юных участников мероприятия. А попробовать прокатиться на самокате по мини-трассе предложит Торговый Дом «Тойс».

На зеленой зоне марафона развернется поляна с общительными, специально обученными четвероногими членами семейного клуба «Дружок», контакт с которыми принесет массу положительных эмоций и детям, и взрослым.

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми выступит организатором площадки, на которой горожане смогут принять участие в мастер-классах по баскетболу, катанию на роликах, регби, волейболу, футболу. Ну а детский Технопарк «Кванториум» представит интерактивную площадку по изучению правил дорожного движения.

Также гостей праздника ждет увлекательное приключение в VR-очках от Мира виртуальной реальности, мастер-класс с использованием натуральных материалов от Сыктывкарского лесного института, подвижные игры и анимация для детей от волонтеров Сыктывкарского государственного университета и много других интересных развлечений.

В поддержку социальной акции «Зеленого марафона» на площадке мероприятия будет работать специальный пункт приема литературы для формирования библиотечного фонда Детской республиканской клинической больницы. Новые детские книги также можно принести до 28 мая в офис партнера мероприятия — агентства «Бонтон» по адресу: город Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 212, вход со двора. Офис работает с 10:00 до 18:00 вечера по будням. Не оставайтесь в стороне – творить добро проще, чем кажется!

Напоминаем, зарегистрироваться на забег можно уже сейчас на сайте greenmarathon.ru. Будьте в тренде, присоединяйтесь к команде спортивных!

Партнеры мероприятия: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, МОГО «Сыктывкар», Центр спортивных мероприятий Сыктывкара, Медицинский центр «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ», фитнес-центр «Здоровье», теннисный центр «Лидер», семейный клуб «Дружок», фитнес-клуб «Грани», спортивный центр «СКАЛА», Мир виртуальной реальности, ТРЦ

«Парма», торговый дом «Toys», компания «КС Альфа», «Strateg Athletics» КроссФит Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкарский лесной институт.

При информационной поддержке ИА БНК, газет «Про Город Сыктывкар», «Комсомольская правда в Коми», «Республика», журнала о Республике Коми «РЕГИОН», ИА «Комионлайн», радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре».

текст и фото Сбербанка