Уважаемые жители Республики Коми!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем отца в Республике Коми!

Этот новый для республики праздник, который будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье октября, призван поддержать статус отца в семье и обществе, напомнить о вечных семейных ценностях – должном воспитании детей и внуков, заботе о престарелых родителях, любви, верности и благополучии в семьях.

Дата выбрана неслучайно – она приближена ко дню рождения многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского, который собственным примером героического служения Отечеству воспитывал детей и наставлял их уважать мать и сохранять между собой мир и любовь.

День отца – это праздник настоящих мужчин, которые любят и заботятся о своих или приемных детях, являются жизненным примером для сыновей и дочерей, берут на себя ответственность за ребенка, за мать своих детей, за свое дело, за Родину.

Уверен, что учреждение Дня отца в республике будет способствовать реализации гражданских инициатив, направленных на повышение роли отца в воспитании детей, формирование ответственного отцовства и укрепление института семьи.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и процветания. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и благополучие, любовь и добро!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов