Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали значимую для общества профессию, которая требует высокой физической самоотдачи, повышенной концентрации внимания, ответственного отношения к делу и профессионального мастерства. В развитии экономики и социальной сферы региона автотранспортный комплекс играет немаловажную роль. От его надежного, бесперебойного функционирования во многом зависит качество жизни людей.

Правительство республики активно работает над модернизацией транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание общественному автотранспорту. Мы работаем над повышением безопасности и комфортности пассажирского транспорта, над качественным обновлением подвижного состава, осуществляем переход транспорта на газомоторное топливо. Мы продолжаем работу по улучшению дорожной сети республики.

Уважаемые работники городского пассажирского транспорта, желаю вам успехов в нелегком труде, слаженной работы, стабильности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов