Родные языки и билингвизм

Порядка 250 ученых и педагогов из 13 регионов России и семи зарубежных стран приняли участие в пятой международной конференции «Родные языки в условиях двуязычия». Двухдневный научно-практический форум прошел в Сыктывкаре на этой неделе. В рамках конференции состоялось два пленарных заседания, семь секционных заседаний, два семинара для молодых переводчиков, а также два круглых стола.

Целью конференции стало обсуждение актуальных вопросов развития литературных языков и литератур на родных языках, функционирования родных языков, обмен передовым опытом в области преподавания родного языка и родной литературы, расширение контактов ученых, преподавателей и практиков, связанных с сохранением и развитием родных языков. На конференции был представлен позитивный опыт по развитию коми, марийского, удмуртского, карельского, чувашского, хантыйского, татарского и других языков.

Открытие и пленарное заседание конференции прошли 25 октября в Музее истории просвещения Коми края Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина.

На открытии форума приветствие главы Коми Сергея Гапликова зачитала зампред правительства республики – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

«Культурное и языковое многообразие является непреложной ценностью нашего общества, – сказано в приветствие главы. – В России существует огромное разнообразие механизмов, инструментов и методик, нацеленных на всестороннее развитие как родных языков, так и государственного русского языка как важнейшей объединяющей и сплачивающей силы. У республики есть опыт работы с культурными объединениями в вопросе поддержки укрепления национального языка, а также в развитии современных образовательных языковых технологий».

Наталья Михальченкова напомнила, что будущий год объявлен Международным годом языков коренных народов. Она подробно рассказала о том, какое внимание в правовой, образовательной, научной и культурной сферах уделяется в республике сохранению и популяризации коми языка.

– В национально-языковой политике региона большой акцент делается на сохранении баланса русского и коми языков, развитии билингвизма, – отметила она. – В последние годы расширилось присутствие коми языка в СМИ, культуре, искусстве, осуществляется учебно-методическая работа, созданы и реализуются условия для изучения коми языка как родного и государственного. Эта работа будет продолжена и усилена утвержденной правительством региональной программой «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)».

Приветствие члена Совета Федерации РФ Валерия Маркова зачитала министр национальной политики Коми Галина Габушева. Затем к участникам обратилась ректор СГУ Ольга Сотникова. Она рассказала о новых издательских и мультимедийных продуктах вуза, посвященных коми языку.

На пленарном заседании лингвист Евгений Цыпанов посвятил свое выступление историческим аспектам создания коми литературного языка и современному его развитию. Венгерский профессор Янош Пустаи в видеодокладе сообщил об открытии ливского института и поведал о языковой политике финно-угорских народов. Его шведский коллега – заведующий кафедрой финно-угорской лингвистики университета города Упсала Рохир Блокланд посвятил доклад голландцу Николасу Витсену, опубликовавшему в 1705 году на коми языке молитву «Отче наш». Начальник отдела департамента образования ЯНАО Григорий Лымар сообщил о создании в округе новых учебников по изучению ненецкого, селькупского, коми-ижемского и хантыйского языков. Научный руководитель Института гуманитарных технологий, член правления Союза переводчиков России Ольга Иванова рассказала о проблемах создания проекта профессионального стандарта переводчика и отметила, что в Союзе переводчиков России пока еще нет коми регионального отделения.

Затем участники конференция продолжили работу на шести площадках. В рамках форума прошли межрегиональный научный симпозиум «Коми литературному языку 100 лет. Проблемы современной литературной нормы», научно-практический семинар «Современные технологии в изучении родных языков», научно-практический симпозиум с международным участием «Мир перевода», республиканские Ванеевские чтения, секция «Роль родных языков в развитии диалога культур», семинар молодых переводчиков.

Участники конференции приняли резолюцию, в которой указали, что в современном мире количество языков катастрофически сокращается, а значит, вместе с ними исчезают и народы.

Артур АРТЕЕВ

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