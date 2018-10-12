По мнению экспертов Сбербанка Сыктывкар вошел в тройку самых «безналичных» городов России

Ненецкий АО, Коми и Карелия в 2018-м стали самыми «безналичными» регионами России. По исследованиям, проведенным специалистами Сбербанка, в тройке городов лидеров по этому направлению — Сыктывкар, Петрозаводск и Тюмень. Такие данные озвучил управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев во время встречи с представителями СМИ республики.

— Секрет лидерства — в развитой сети устройств самообслуживания (662 единицы техники, а также около 13 тысяч торговых терминалов сегодня установлены на территории республики), в хорошей обеспеченности картами участников зарплатных проектов и пенсионеров. На текущий момент на территории Республики Коми действует более 1 млн банковских карт Сбербанка, при этому около 908 тысяч клиентов пользуются услугами мобильного банка и Сбербанк Онлайн, — рассказал Андрей Пушкарев.

Во время встречи были затронуты темы развития взаимоотношений банка с представителями бизнес-сообщества, новых технологий, позиций на финансовом рынке, планов Сбербанка на будущее, уникальных сервисов для розничных клиентов.

Гости интересовались условиями банковских продуктов, безопасностью сервисов, макроэкономическими тенденциями, делились личными кейсами по взаимодействию с финансовым учреждением.

В конце мероприятия Андрей Пушкарев поблагодарил представителей редакций за плодотворное сотрудничество и вручил благодарности за успешное партнерство.

текст и фото пресс-службы Коми отделение ПАО Сбербанк России