Опоясать столицу

Парламентарии вынесли на сессию «зеленую» тему

На следующей сессии Госсовета Коми будет рассмотрен вопрос о создании лесопаркового зеленого пояса на территории Сыктывкара. Такое решение было принято парламентариями на рабочем совещании после часа весьма жаркого обсуждения. Инициатор появления такой защитной территории – Общероссийский народный фронт в Коми. Подобные пояса уже созданы примерно в трех десятках регионов России, как правило, вокруг столиц.

В 2016 году на «Форуме действий» эксперты и активисты Общероссийского народного фронта озвучили инициативу: создавать вокруг городов зеленые пояса – лесопарковые зоны, в которых запрещена рубка. Президенту России, присутствовавшему на форуме, идея пришлась по душе, и в 2017 году были приняты поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые дали регионам право присваивать лесам вокруг городов статус зеленых поясов. Теперь этим правом решили воспользоваться в Коми.

В федеральном законе об охране окружающей среды существует немало ограничений, не позволяющих включать в лесопарковый зеленый пояс те или иные участки. Например, если на участке находятся отходы производства, нарушен почвенный покров, земля зарезервирована для государственных или муниципальных нужд, заключен договор о развитии застроенных территорий, планируется размещение объектов федерального, регионального или местного значения. Зеленый пояс не должен проходить по участкам, на которых найдены полезные ископаемые, кроме того, по участкам, предназначенным для капитального строительства, или же по тем, где уже что-то капитально построено, исключения делаются лишь для образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных учреждений, объектов, созданных для туристической или рекреационной деятельности. То есть, с одной стороны, это должна быть экологически чистая территория, с другой – не включенная ни в какие социально-экономические планы, и ее вообще не собираются отдавать ни под многоквартирные дома, ни под заводы, ни под жилье для многодетных семей.

Как пояснил начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Владимир Осипов, мэрия предложила ОНФ для включения в зеленый пояс 367 гектаров – пять участков, входящих в городское лесничество и не попадающих под вышеуказанные ограничения в законе. Все они, по сути, играют роль экологического барьера между жилыми кварталами и промышленными и режимными объектами (производственными территориями, учреждением УФСИН, очистными сооружениями и т.д.), все поставлены на кадастровый учет.

На слушаниях в Общественной палате, прошедших 29 августа, член ОНФ в Коми, главный лесничий Корткеросского лесничества Михаил Ковалев утверждал, что включение этих участков в зеленый пояс даст им куда более высокий статус. На нынешнем совещании председатель комитета Госсовета по природным ресурсам, экологии и недропользованию Василий Смалий посчитал, что лесник немного слукавил: уровень защищенности законом у городских лесов и так весьма серьезный, и попросил уточнить, в чем смысл их включения в зеленый пояс.

Михаил Ковалев ответил, что сейчас собственник этих лесов – муниципалитет. И если вдруг власти Сыктывкара решат поменять статус этих лесов и вырубить их, то участки заранее «поднимут на республиканский уровень» и без санкции Госсовета статус им будет не изменить. Василий Смалий, иронично отметив, что Госсовет Коми уже ставят выше Лесного кодекса, добавил, что идею понял.

В ходе совещания можно было сделать вывод, что эти 367 гектаров в зеленый пояс предлагается включить потому, что они, во-первых, соответствуют всем законодательным требованиям, во-вторых – учтены по закону, в-третьих – это защитит их, если городские чиновники и депутаты вдруг впадут в экологический вандализм и захотят уничтожить зоны, играющие роль санитарно-защитных.

Также на совещании выступил сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Гудков, показавший на карте зеленый фонд в районе Максаковки, Краснозатонского, Лемъю, Седкыркеща, микрорайона Орбита общей площадью 2,5 тысячи га, который, по его словам, никакого правового статуса и защиты не имеет, и важнее всего включить в зеленый пояс именно их.

– Нам говорят: «Давайте создадим сейчас хотя бы что-то». Но давайте обратим внимание на закон: там одна из причин отказа в создании зеленого пояса в том, что он уже есть. Сделаем сейчас 367 га, и появятся основания отказать нам что-то добавить, – заявил прокурор.

С такой позицией не согласилась руководитель исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина, которая заявила, что сама как юрист досконально разобралась в теме, зеленый пояс можно расширить в дальнейшем, была бы соответствующая инициатива.

– Я год провела в кабинетах присутствующих, изучила вопрос. Здесь проблема организационного характера. Не все участки, на которые ссылается господин Гудков, поставлены на кадастровый учет. И если мы примем их, то загоним муниципалитет в жесткие рамки – за три месяца провести сессию, поставить на учет. Это слишком короткие сроки для такого. Тем более что средства в бюджет на эти цели надо закладывать заранее. Вот когда это все будет сделано, ничто не помешает нам увеличить зеленый пояс, – сообщила Александра Афонина.

Радости у депутатов сообщение, что им нужно сначала решать вопрос с созданием зеленого пояса, а потом с его расширением, не вызвало. Заместитель председателя Госсовета Валентина Жиделева, которая, как выяснилось, присутствовала на тех самых слушаниях в Общественной палате, заявила, что она голосовала там совсем за другое, чем то, что позже увидела в протоколе. По ее версии, голосовали за то, чтобы не вносить 367 га, а сразу проработать вопрос по расширению территорий, предлагаемых для внесения в зеленый пояс, и отправить в Госсовет проект уже с измененными границами пояса.

– Я не голосовала, чтобы мы в Госсовете приняли 367 гектаров, а потом вдогонку уточняли. Мне что теперь, собирать всех, кто там был, и спросить, за что мы голосовали? – поинтересовалась Валентина Жиделева.

Заместитель председателя Общественной палаты Коми Анна Чуракова парировала, что у нее есть видеозапись, так что узнать правду можно и без повторного сбора участников обсуждения.

У парламентариев возникли вопросы, касающиеся территорий, предлагаемых к включению в зеленый пояс. В частности, сначала председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, а потом и Василий Смалий поинтересовались у представителей столичной администрации: учитывалась ли при выделении этих участков перспектива развития города? В первый раз на этот вопрос уверенно ответили утвердительно, во второй раз тоже сказали «да», но сетуя на то, что город может развиваться только «залезая в леса». Уже приходится ломать голову, выделяя, например, участки для строительства жилья многодетным семьям.

Также Надежда Дорофеева обнаружила разночтения в документах: пять предлагаемых участков находятся в границах Сыктывкара, а в ходатайстве ОНФ речь идет о создании лесопаркового пояса вокруг Сыктывкара.

Василий Смалий обратил внимание на другую возможную нестыковку. Зеленый пояс должен пройти по участкам, в которые попадают санитарно-защитные зоны свинарника, Човского промышленного узла, очистных сооружений и других объектов:

– А как же требование федерального закона «Об охране окружающей среды», в котором указано, что приоритетными направлениями в лесопарковой зоне являются охрана окружающей среды, проведение научных исследований, ведение экологической и просветительской работы, развитие туризма. Соответствует ли соседство со свинофермой этим критериям?

Представители администрации в ответ сообщили, что и границы этих санитарно-защитных зон толком не определены, делать это должны собственники объектов, а они не делают, и природоохранная прокуратура тут помочь не может.

Юрий Гудков пояснил, что санитарно-защитные зоны вполне могут находиться в зеленом поясе, так как это не значит, что данные территории загрязнены, а заодно решил ответить на «публичный упрек» мэрии и заявил, что санитарно-защитные зоны в городе созданы в градостроительном плане незаконно, без санкции Рос-природнадзора.

Прекратив разгорающуюся дискуссию между прокурором и чиновниками, депутаты задались риторическим вопросом: возможно, не надо было начинать создавать зеленые пояса в регионе с Сыктывкара? Может, с Воркутой и Интой проще бы получилось для начала? А у столицы Коми и так вокруг море разностатусной тайги, на недостаток растительности не пожалуешься.

В результате депутаты все же решили вынести вопрос о создании зеленого пояса Сыктывкара на сессию Госсовета, не найдя оснований для отклонения инициативы общественников. Василий Смалий, впрочем, еще раз напомнил, что создание такой территории не обязанность, а право региона, призвав региональное отделение и Общественную палату впредь более ответственно подходить к проведению слушаний, чтобы потом не возникало разночтений и споров.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru