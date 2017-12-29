Партпроект «Народный контроль» проверил пиротехнические магазины

Сторонники партии «Единая Россия» и активисты партийного проекта «Народный контроль» совместно с сотрудниками МЧС России и МВД по Республике Коми провели рейд по торговым точкам, реализующим пиротехнические изделия.

Полицейские и спасатели оценили, насколько соблюдаются требования пожарной безопасности и правила торговли пиротехническими изделиями.

Рейд в Сыктывкаре прошел в канун празднования Нового года, чтобы убедиться, что горожане смогут приобрести безопасные, соответствующие необходимым нормам изделия пиротехники. Общественники проверили торговые сети «Русский Фейерверк» и «Пироком».

— В торговых точках мы обращали внимание на условия, в которых хранятся фейерверки, петарды, салюты, бенгальские огни и другие пиротехнические изделия. Убедились в наличии всех необходимых сертификатов, а также наличии эвакуационных выходов из помещений и свободного к ним прохода. Проверили готовность к работе и срок годности огнетушителей. Главное для нас — это безопасность людей на новогодних торжествах, — отметила председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Валентина Жиделева.

В ходе рейда контролеры проверили наличие заверенных копий сертификатов на пиротехнические изделия, способность торговой точки обеспечить сохранность продукции, есть ли возможность у покупателя ознакомиться с надписями на изделиях.

Торговые точки, где был проведен рейд, успешно прошли «экзамен» на соблюдение вышеуказанных норм. Помимо этого, сотрудники МЧС напомнили продавцам о необходимости соблюдения технику безопасности. Участники рейда похвалили работников пиротехнического магазина за быстрое предоставление требуемых документов и за размещенную информацию об ограничениях при продаже фейерверков и петард.