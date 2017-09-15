Советский юмор в нацмузее Коми

В Сыктывкаре появилась выставка, посвященная журналам «Крокодил» и «Чушканзi».



В минувший четверг в отделе истории Национального музея республики открылась выставка «Между юмором и цензурой». Ее посетители увидят советскую жизнь со страниц сатирических журналов «Крокодил» и «Чушканзi» («Оса»), для которых нынешний год стал юбилейным. Журналу «Крокодил» исполнилось 95 лет, а его более молодому коми «собрату» «Чушканзi» – шестьдесят.

Популярный в советское время «Крокодил» выходил три раза в месяц. Тираж достигал шести с половиной миллионов экземпляров. Журнал появился в 1922 году как приложение к «Рабочей газете» и выпускался одновременно с большим количеством других сатирических журналов. К 1933 году он остался единственным всесоюзным сатирическим журналом, и тогда же НКВД обнаружило в «Крокодиле» «контрреволюционное формирование», занимавшееся «антисоветской агитацией» в форме сочинения и распространения сатирических текстов. Часть коллектива была арестована, но издание выжило. А вот в 2000 году в связи с недостаточным финансированием «Крокодил» перестал издаваться. С 2001-го три года выходил журнал «Новый Крокодил». В 2005 году возобновилось издание «Крокодила», но он не смог завоевать прежней известности и окончательно закрылся в 2008 году.

В СССР одновременно с «Крокодилом» выходили и местные сатирические журналы во всех союзных и шести автономных республиках СССР. Это украинский «Перець», белорусский «Вожык», татарский «Чаян», удмуртский «Шекыч» и множество других. В том числе издавался сатирический журнал в Коми АССР – «Чушканзi» («Оса»). Журнал выходит до сих пор.

На выставке представлены старые номера «Крокодила» и «Чушканзi», экспонаты советской эпохи с олимпийской символикой, а также рабочие материалы и оригиналы карикатур художников Валентина Полякова и Виталия Осипова из редакции коми сатирического журнала. На выставке можно увидеть и первый номер листка сатиры, юмора и разоблачений «Оса», вышедшего в Усть-Сысольске на русском языке 4 марта 1923 года как бесплатное приложение к газете «Jугыd туj» («Светлый путь»).

Материалы для выставки музею представили жители Сыктывкара, Ижемского района и даже Москвы. Из столицы страны прислал материалы из семейного архива археограф, старший научный сотрудник отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук Борис Морозов.

Главный редактор журнала «Чушканзi» Григорий Хатанзейский отметил, что в Коми есть особые «осы», которые активны круглый год, они трудятся в стенах редакции. Уже шестьдесят лет они дарят читателям тепло юмора и поддают жар острой сатиры.

Уже после официального открытия выставки сотрудники «Чушканзi» рассказали о том, как был нелегок путь сатиры к сердцам их читателей. Порой бывало так, что обиженные герои карикатур и фельетонов «на злобу дня» раньше реагировали на критику «разборками» в кабинетах редакции. Так, однажды читательский отзыв обрушился на голову одного из журналистов в виде бутылки с кефиром. Через некоторое время этот же бедолага-сатирик был избит уже валенками.

Заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и истории Коми научного центра лингвист Евгений Цыпанов подчеркнул, что «Чушканзi» интересен также языком, который свободен от канцеляризмов и переполнен лингвистическим «хулиганством».

Заместитель директора Национального музея Коми Светлана Бандура отметила, что журнал до сих пор остается «лицом республики» и интересен как с исторической, так и с художественной точки зрения.

Куратор выставки Раиса Ларукова отметила тот факт, что две трети карикатур «Чушканзi» остаются актуальными по сей день, хотя были созданы десятки лет назад.

Выставка «Между юмором и сатирой» будет работать до 31 октября.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА