«РОСТЕЛЕКОМ» В КОМИ: ТЕЛЕКАНАЛ «ЮРГАН» ТЕПЕРЬ В ФОРМАТЕ HD

С начала сентября абоненты услуги «Интерактивное телевидение» от Коми филиала ПАО «Ростелеком» могут смотреть Коми республиканский телевизионный канал (КРТК) «Юрган» в формате высокой четкости HD.

С началом нового телевизионного сезона, который стартовал 4 сентября, региональный телеканал перевел весь эфирный тракт в формат высокой четкости видеоизображения. Теперь все собственные проекты КРТК производятся только в HD. Более того, в HD приобретается и весь остальной контент: художественные и документальные фильмы, сериалы и прочее.

Для обеспечения трансляции в формате высокого качества, технические специалисты Коми филиала «Ростелекома» провели настройку передающего оборудования.

«Для трансляции HD-качества необходима стабильно высокая скорость передачи данных. И такую скорость могут обеспечить только волоконно-оптические линии связи, — прокомментировал директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. — Поэтому в высоком разрешении «Юрган» могут смотреть только наши абоненты услуги «Интерактивное ТВ», причем те, которые получают услугу по «оптике». А это 80 процентов от числа всех абонентов нашего телевидения».

«Телеканал искренне благодарен коллегам из «Ростелекома» за проводимую работу и стремление предоставлять свои услуги жителям республики в высоком качестве», — отметил генеральный директор КРТК «Юргана» Александр Кузнецов.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» позволяет смотреть более 220 каналов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов ТВ: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, «Видеопрокат», сервис «Караоке» и многое другое.

текст и фото «Ростелеком»