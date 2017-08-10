Любовь Лапина: «Занятия на гамаках подарят гибкий и здоровый позвоночник»

Эжвинский клуб «Физ-ра» предлагает своим клиентам не только новые направления занятий, но и регулярно устраивает интересные акции. О том, какие сюрпризы подготовили для своих клиентов в клубе, рассказала его руководитель Любовь Лапина.

– В чем изюминка фитнес-клуба «Физ-ра»?

– У нас всегда самые свежие и актуальные направления. Клуб очень популярен среди эжвинцев, в нашей клиентской базе более шести тысяч человек.

– Что за интересное направление: занятия на гамаках?

– Упражнения на гамаках помогают решить проблемы с позвоночником. Иначе это направление еще называется «разумное тело», когда бережно и безболезненно вытягивается позвоночник. Гамак позволяет избежать ударность, то есть, занимаясь, человек как бы находится в невесомости, поэтому организм не разрушается, а укрепляется. Это во многом похоже на плавание. Любая ударность разрушает организм, а в плавании и в занятиях на гамаках ее нет.

– Чтобы начать заниматься, нужно быть в хорошей форме?

– Нет, можно быть совсем не подготовленным. У нас работают высококвалифицированные специалисты, в ходе занятия тренер будет все четко объяснять и говорить, как правильно выполнять упражнения. Хочу подчеркнуть, что не просто гамак, как ткань, висящая на двух веревках, а это специализированный снаряд, он имеет шесть ручек, куда можно вставить руки и ноги, удлинить свою амплитуду. Занимаясь, можно почувствовать себя воздушным гимнастом под куполом цирка.

– Как долго идет занятие и сколько раз в неделю нужно посетить зал, чтобы достигнуть результатов?

– Занятие длится один час, мы рекомендуем ходить один-три раза в неделю. При проблемах с позвоночником улучшения наступают примерно через месяц, это где-то восемь посещений. Кроме того, у вас будут растянутые и эластичные мышцы.

– 12 августа под эгидой фитнес-клуба «Физ-ра» пройдет велоквест. Расскажите об этом подробнее.

– Мы традиционно проводим такие мероприятия в День физкультурника, у нас уже были и пешие квесты, и автоквесты. Теперь будет велоквест, пока тему держим в секрете, пусть это станет сюрпризом для участников. Темы у нас всегда разные, например, был квест на знание достопримечательностей Эжвы. Могу гарантировать, что задания как всегда будут интересные. Все соберутся у нас в клубе в 12.00, мы раздадим наклейки, буквально за минуту до старта участники получат маршрутные листы, они должны будут проехать по обозначенным точкам и сделать селфи с судьями на точках. Кто первым по времени вернется, тот и получит призы. Принять участие могут не только члены нашего клуба, а все желающие.

Ярослав СЕВРУК

Фото fizra11.com

Все, что вам нужно для первой тренировки, – удобная одежда, не стесняющая движения, положительный настрой и внимательно слушать тренера. Многие считают аэройогу доступной только для особо гибких и молодых людей. Это заблуждение! Возраст – не причина не ходить на занятия, тем более на аэройогу.