Глава Коми проинспектировал «горячие точки» от Нижней Омры до Якши

Дома для переселенцев из аварийного жилья, школы и дороги Троицко-Печорского района осматривал глава республики Сергей Гапликов в ходе рабочей поездки в муниципалитет, состоявшейся 3-4 августа. Руководители региональных министерств получили ряд поручений, связанных с дорожными и социальными объектами.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Троицко-Печорском районе долгое время была под угрозой срыва. В немалой степени этому поспособствовали недобросовестные подрядчики, которые еще четыре года назад начали строить девять домов в поселках Митрофан-Дикост и Нижняя Омра, но так и бросили недостроенными, а потом выяснилось: то, что они успели сделать, никуда не годится. Были проблемы с переселенческими домами в райцентре, кроме того, прогремела уголовная история с заместителем руководителя районной администрации, тоже связанная со строительством нового жилья. Сейчас ситуация налаживается, в той же Нижней Омре уже заселен один из многоквартирных переселенческих домов, другой собираются сдать в этом месяце. Сделать там осталось уже немного, сейчас в доме устанавливается сантехника, в большинстве квартир уже есть обои, линолеум и кафельная плитка. Стены домов – каркасно-щитовые, снаружи облицованы плитами OSB, изнутри утеплены минераловатными плитами и обшиты гипсокартоном.

Возвела дома на 14 квартир каждый сыктывкарская компания «СеверРегионСтрой», пришедшая на площадку в Нижней Омре поздней осенью 2015 года. Немаловажно, что все же удалось решить вопрос с отоплением – дом подключили к газу, хотя еще на стадии забивки свай с этим были проблемы, даже обсуждались варианты электроотопления или подключения дома к тепловым сетям, и то, и другое в результате бы дороже обходилось жильцам.

Сергей Гапликов пообщался с новоселами, заселившимися в первый дом, они заверили его, что никаких претензий к строителям не имеют – все сделано качественно. Впрочем, руководитель региона все же высказал замечания подрядчикам относительно благоустройства двора, посоветовав не затягивать с решением этого вопроса.

Также в Нижней Омре глава заглянул в местную школу. Здание это уже слишком просторное для нынешнего количества школьников, поэтому три года назад было принято решение отдать часть помещений дошколятам, поскольку здешний садик уже изрядно обветшал. На переделку учебных помещений было выделено более восьми миллионов рублей, но подрядчик подвел и обязательства свои не выполнил. К концу 2015 года ремонт был проведен лишь частично, начался процесс взыскания с подрядчика средств за невыполнение контракта. Наконец, средства были взысканы, и в нынешнем году ремонт завершился. Первого сентября 20 детсадовцев заселятся в выделенное для них крыло школы. Но работа на этом не закончится: часть мебели, которая сейчас стоит здесь, уже старая и требует замены. Как заверила министр образования Коми Наталья Михальченкова, это должно произойти в скором времени. Кроме того, директор школы обратилась к Сергею Гапликову с просьбой оказать помощь в установке мобильного автогородка, чтобы дети могли изучать правила дорожного движения.

Новую школу Сергей Гапликов осмотрел в поселке Якша. Кроме местных детей здесь учатся ребята из маленьких сел и деревень, где есть только малокомплектные начальные школы, живут они в интернате. После того как в 2015 году Якшинская школа вместе с интернатом переехала из ветхого здания в нынешнее, приезжих учеников добавилось – в интернат перебралась часть учеников из Комсомольска-на-Печоре, где есть школа-девятилетка, просто очень захотелось жить и учиться в современном здании, которому многие городские образовательные учреждения позавидуют. В состав школы входит и детсадовская группа на 50 человек.

Новая школа для маленькой Якши – явление заметное во всех смыслах слова, видно ее практически из любой части поселка. Осмотрев школу внутри и снаружи, Сергей Гапликов поинтересовался уровнем успеваемости. И.о. директора школы Нина Максимова пояснила, что средний балл по ЕГЭ по обязательным предметам здесь хороший, по математике, например, 56.

– 56 – это хороший? – удивился Сергей Гапликов. – С такой замечательной базой должен быть как минимум 70.

Нина Максимова с ним не согласилась, заявив, что в Якше нет возможностей для дополнительных занятий для талантливых школьников, репетиторов, в частности, не найти. К тому же сказывается сельский менталитет, контингент такой, что иной раз учителям не столько образованием, сколько воспитанием детей приходится заниматься.

Глава региона счел, что это не аргумент и уровень надо повышать, дав поручение Наталье Михальченковой обратить внимание на эту школу, да и вообще на соотношение материальной базы и уровня успеваемости в образовательных учреждениях.

– Результаты, которые показывают ученики, должны стать одним из главных критериев дополнительной поддержки школ. Чем выше показатели – тем больше давать возможностей для расширения материально-технической базы, – заявил руководитель региона. – Чтобы не получалось так, что мы создаем самые современные условия, а обратной связи, желания раскрыться у учителей не видим. Нужно повышать профессиональный уровень педагогов, создавать систему их стимулирования.

Позже, общаясь с журналистами, Наталья Михальченкова пояснила, что в каждой школе региона проводится анализ качества подготовки, и если наблюдается ситуация, когда при отличных условиях, как в Якше, например, демонстрируется низкая успеваемость детей, низкий средний балл ЕГЭ, плохо пишутся проверочные работы, это, конечно, настораживает.

– Сергей Анатольевич поставил нам задачу сделать эту школу ресурсно-методическим центром, который должен поднимать качество образования во всем Троицко-Печорском районе. А то, что сегодня здесь происходит, не очень соответствует целям государственной политики в сфере образования. Любой ребенок должен получить полноценные знания, вне зависимости от того, есть у него возможность ходить к репетитору или нет, – подчеркнула министр. – Оправдывать низкую успеваемость тем, что в городе больше возможностей, – это неправильный подход. У меня есть вопросы и к школе в Нижней Омре, считаю, что не полностью используется ее потенциал, нет программы профобучения для старших детей, дети вообще не получают достаточно внимания во второй половине дня.

За два дня пребывания в Троицко-Печорском районе правительственная делегация в полной мере оценила на своем опыте качество местных дорог. Преодолеть участок от Комсомольска-на-Печоре до Якши, не забуксовав, в эти дни не удавалось ни одной машине, некоторых из раскисшей глины и песка вытаскивала техника дорожников. Как рассказали местные жители, активные работы на трассе Троицко-Печорск – Якша начались пару недель назад, до этого лили дожди, которые практически на ноль сводили все старания дорожников, каток не уплотнял грунт, а только жижу гонял.

Изначально райцентр и верхнепечорские поселки и деревни соединяла лежневка – просто вырубался лес, стволы укладывались поперек вырубки, по мере возможности засыпались песком. Проехать здесь было проблематично, более-менее проходимой дорога становилась лишь зимой. В середине 70-х лежневку спрямили, отсыпали гравием и песком, получилась вполне приличная грунтовка. Ближе к концу 90-х начались масштабные работы по укладке асфальта, им закрыли 60 километров – половину пути до Якши, а дальше финансирование проекта прекратилось. Оставшиеся 18 километров до Комсомольска поддерживали в относительно нормальном состоянии за счет завезенной ранее горы гравия, но к нынешнему лету запасы уже выскребли дочиста, а дорожную одежду размыло, деревянный настил лежневки и там и сям уже просвечивает. Участку от Комсомольска до Якши гравия перепадало меньше, поэтому состояние его еще хуже.

По словам Владимира Никольского, директора ООО «Дорожная компания», которая занимается этой дорогой последние пять лет, все проблемы от недофинансирования. Тот же гравий надо добавлять регулярно, а по финансам могли себе позволить только 300 кубов на 60 километров в год.

– А сами видите, какие тут ямы – на каждую кубов по сто нужно. Практически мы эти годы не ремонтом, а спасательными работами занимались, но долго так продолжаться не может. Нагрузка на лежневку увеличивается, лесовозы идут по 30-40 тонн, как только дорога подсыхает – штук пятьдесят в день проходит. По моим подсчетам, чтобы эту дорогу в нормальное состояние привести, даже без асфальтирования, примерно 100 миллионов рублей надо, – рассказал Владимир Никольский. – Нужно кусты и деревья по обочинам вырубать, иначе зимой уже снег сдвинуть некуда, трубы менять, окюветить всю трассу.

Всем вышеперечисленным дорожники сейчас и занимаются по мере возможности, в основном благодаря поддержке двух лесопромышленных компаний – «ПечораЭнергоРесурс» и «Азимут», которые возят древесину из-за Якши и в рамках социального партнерства дали средства на приведение дороги в относительный порядок. Благодаря этому того же гравия уже привезли три тысячи кубов, а не триста.

Глава Коми, осмотрев дорогу, дал поручение минстрою республики подготовить варианты приведения дороги в нормативное состояние, хотя сделать это будет непросто – проблемы копились десятилетиями.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и rkomi.ru