Поезд Сыктывкар – Москва будет курсировать с дополнительным вагоном с местами для сидения

Северный филиал АО «ФПК» сообщает о том, что в связи с увеличением пассажиропотока в состав фирменного поезда № 34/34 Сыктывкар – Москва включен дополнительный вагон межобластного типа. Первый раз поезд с таким вагоном из Сыктывкара в Москву отправится 1 июля, а из Москвы в Сыктывкар – 2 июля 2017 года. Курсировать в составе поезда вагон будет до 1 сентября.

Вагон не фирменный, в нем 60 мест для сидения. Стоимость проезда в вагоне – от 1 тыс. 614 рублей.

фото Павла Сидорова