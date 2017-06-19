На вокзалах Северной железной дороги открылись фотовыставки

Северная региональная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Национальным парком «Югыд ва» открыли серию фотовыставок на вокзалах Северной железной дороги.

Первыми вокзалами, на которых представили фотоработы, стали Инта, Печора и Ухта. До конца месяца все желающие смогут увидеть уникальные художественные фотографии национального парка «Югыд ва» – крупнейшего национального парка России. Фотогалерея, собранная сотрудниками парка объединяет около 100 работ, на которых изображены редкие животные и красивейшие виды природных территорий парка.

В июле выставка продолжит работу на железнодорожном вокзале в Сыктывкаре.

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Леса национального парка «Югыд ва» относятся к единственному крупному участку девственной северной тайги в Европе и занимают особое место среди национальных парков России. По богатству и разнообразию животного мира парк стоит на первом месте среди всех районов Республики Коми.

пресс-служба Северной железной дороги