Юбилей в День защиты детей

Со следующего года Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма заработает под новым брендом и будет выполнять более масштабные задачи. Об этом объявила министр образования региона Наталья Михальченкова во время празднования 65-летнего юбилея, который прошел в Гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова 1 июня.

– Выражаю благодарность ветеранам, сформировавшим те традиции, которые позволяют развиваться центру как одному из ведущих образовательных и воспитательных институтов республики. На этом большом историческом пути благодаря менеджменту, педагогическому составу и всем категориям работников важно и впредь соответствовать тем требованиям, которые возникают как вызовы в отношении нашей профессиональной компетенции. Важно воспитывать сегодня наше завтра для того, чтобы оно было уверенным, профессиональным и воспитанным, – сказала Наталья Михальченкова.

Она отметила, что правительство Коми подготовило важное решение, согласно которому со следующего года центр станет республиканским центром детей и молодежи и будет ресурсным по всем направлениям воспитания.

– Для этого у вас есть кадры и инфраструктура. Все направления по работе с детьми и молодежью будут аккумулированы, запущены новые образовательные проекты. Это направления гражданско-патриотического воспитания, такие как Юнармия, и другие. Все это мы хотим сосредоточить на базе одного центра, – заключила министр.

Председатель федерации спортивного туризма Коми Александр Лебедев сказал, что центру повезло с директором Александром Просужих. Он назвал его «вменяемым руководителем»:

– Он любит и знает свое дело. Я знаю, о чем говорю. В наше время человек, который любит и знает свое дело, – большое достижение и счастье. У вас замечательный коллектив инструкторов, они тоже любят и знают свое дело. И у вас правильно расставлены приоритеты развития детско-юношеского туризма, – сказал Александр Лебедев.

Ярослав СЕВРУК