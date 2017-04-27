В районе села Щельябож специалистами природоохранных служб проведен мониторинг атмосферного воздуха

В районе села Щельябож Усинского района, в нескольких километрах от которого горит нефтяная скважина, 22 апреля отобраны пробы воздуха для исследования на предмет содержания в них вредных загрязняющих веществ. В состав комиссии вошли представители Минпрома Республики Коми, Коми ЦГМС, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».



— Места отбора проб были определены исходя из возможного негативного воздействия продуктов горения на жителей близлежащих населенных пунктов. Отбор осуществлялся непосредственно на территории села Щельябож, села Кушшор, месторождения имени Алабушина, — сообщил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

Пробы атмосферного воздуха проанализированы в комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды лаборатории Коми ЦГМС. По результатам проведенных исследований превышений предельно допустимых концентраций диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода не выявлено.

Протоколы исследований размещены на сайте Минпрома Коми.