Трубы лопаются, терпение – тоже

Жильцы сыктывкарской новостройки многократно испытали на себе и потопы, и отключения тепла

Для владельцев жилья в новостройке на Сысольском шоссе, 1/11 в Сыктывкаре новогодние каникулы выдались невеселыми: автономная газовая котельная трижды отключалась, одна за другой лопались трубы отопления в квартирах, в подъездах часть батарей вообще пришлось демонтировать. И все это на фоне множества строительных недоделок и огрехов, которые выявляются еще с весны. Терпение жильцов тоже лопнуло, и они обратились в «Республику».

Сейчас жильцы дома создали инициативную группу, совместно как могли обследовали дом и составили коллективный список претензий, которые намерены вручить управляющей компании «Теплокомфорт». Беда в том, что не всегда можно разобраться, кто виноват в том или ином коммунальном бедствии: управляющая компания или застройщик – «ЖК Тиман», который в свою очередь перекладывает вину на подрядчика – компанию «Тетра».

– Когда мы в конце 2014-го искали, где купить квартиру, дом в комплексе «Тиман» показался хорошим вариантом: строится быстро, квадратные метры недорогие. Тем более продавали их без отделки – чисто бетонная коробка, коммуникации и стеклопакеты, – рассказала представительница инициативной группы жильцов Ульяна Логинова. – По документам дом должны были ввести в ноябре 2015-го, но стройка в итоге встала, и свои квартиры мы начали получать весной 2016 года. Из-за задержки строительства жильцы стали предъявлять претензии к «ЖК Тиман», и к чести этой компании, отмечу, материальные компенсации нам выплатили. А потом началось.

По словам Ульяны Логиновой, будущие новоселы, среди которых немало молодежи без опыта в приобретении квартир, совершили большую ошибку – осматривали только собственные квадратные метры, а к общедомовому имуществу особо не присматривались. А потом встала автономная газовая, и на три месяца дом лишился тепла и горячей воды.

– Мы писали запросы и в управляющую компанию, и в жилищную инспекцию, – рассказала одна из новоселов Мария Полякова. – Но внятного объяснения так и не получили, через знакомых неофициально узнали, что застройщик у подрядчика котельную принял, а управляющая компания – нет, есть какие-то претензии. Потом тепло дали, но в сентябре стало ясно, что, несмотря на это, в квартире у нас очень холодно. Температура колебалась в пределах 11-13 градусов. Обратилась в УК, к застройщику, пришла комиссия, сказали, что это оттого, что мы стены не оштукатурили, а сразу обшили. Мы это исправили, но теплее не стало. Оказалось, что проблема еще в том, что квартира – смежная с шахтой лифта, которая не утеплена, так что холодный воздух по ней идет вдоль нашей стены. И якобы это все соответствует нормативам. А третья причина – квартира над нами пустует, и окна там нараспашку. Хозяин квартиры в другом городе живет, связаться с ним никак не получается.

В декабре во время очередного общения с представителями застройщика и УК Мария Полякова попросила решить вопрос с открытыми окнами, на что получила ответ, что это не в их компетенции. А буквально на следующий день грянул мороз, и трубы в квартире этажом выше лопнули, случился потоп.

В подобную ситуацию попала и другая жительница дома, которую залило из квартиры, принадлежащей застройщику. Возмещение она получила, а вот что делать жильцам заливаемых квартир с соседями-невидимками, неясно. Видимо, ждать, что соседи рано или поздно объявятся.

Дом, в котором порядка трехсот квартир, сейчас заселен примерно на треть. В одной из квартир, принадлежащей до сих пор застройщику, несколько месяцев обитали бомжи, которых соседям кое-как удалось выселить после очередного коммунального ЧП. Теперь они присматривают за нехорошей квартирой, в которой дверь не закрывается, сами: мало ли кто-то опять залезет.

С наступлением морозов в декабре и до нынешнего момента прорывы труб в этом доме – явление чуть ли не повседневное. Как рассказал один из жильцов, случился день, когда он по звонкам соседей выезжал «на протечку» в свою квартиру, которую пока только ремонтирует, три раза. Однажды залило так, что вода стояла чуть ли не по колено, и даже в общем коридоре до сих пор видно «уровень паводка».

Между тем «остывшая» пустая квартира – далеко не всегда источник бедствия. Одна за другой трубы лопаются и в заселенных.

– Я разговаривала со слесарями, говорят, что в части квартир очень плохие трубы, очень много сварочных швов, будто их из обрезков собирали, – рассказывает Ульяна Логинова. – Беда в том, что эту протечку люди не сразу замечают: стояк заходит в квартиру в прихожей или в санузле, а потом трубы идут по бетонному полу к батареям у окон через всю квартиру. Люди кладут полы, и трубы оказываются спрятанными. А из-за того, что дом малозаселен, при протечке сразу и не выяснить, откуда льет. Когда нас залило, мы с сантехником два часа обходили квартиры этажами выше, смежные с ними, искали телефоны жильцов, пока не выяснили, где прорвало. Знаю о случаях, когда квартиры заливало от тринадцатого и седьмого этажа до первого.

В довершение всего за первую декаду января в доме трижды вставала котельная, что тоже добавило проблем. Все, что жильцы смогли услышать по этому поводу, ответ на бегу от одного из слесарей: «Там у вас не в порядке с электроникой».

В одной из квартир замерз стояк с холодной водой. Вызванная комиссия сказала жильцу, что сам виноват, так как упрятал трубу в короб. Это, конечно, тоже неправильно, но ведь не на улице же эта труба в итоге оказалась, да и короб был вполне теплопроницаемым.

Жильцы дома 1/11 говорят, что благодаря постоянным коммунальным неурядицам они близко перезнакомились с соседями, уже и подружились с некоторыми, как с товарищами по несчастью.

– Даже не знаю, кого винить в том, что дом наш с такими недоделками. Может, это из-за того, что была задержка строительства и застройщик у подрядчика его слишком торопился принять? – говорит Ульяна Логинова. – Но куда тогда смотрели различные надзорные органы?

В квартире Геннадия Орлова на первом этаже «как по заказу» за пять минут до визита журналистов «Республики» начался очередной потоп. Первый был 24 декабря. Расстеленное в санузле полотенце ловило падающие с потолка капли, в комнате на натяжном потолке образовался солидный пузырь с водой.

– Сейчас буду звонить соседу сверху, пусть приедет, посмотрит, у него это прорвало или еще выше, как в прошлый раз, – поделился Геннадий.

Кроме того, он пожаловался, что в его квартире постоянно холодно, а из розетки, которая расположена на стене у окна, буквально ветер дует.

Через несколько минут в дом по просьбе «Республики» приехала Александра Афонина, директор исполнительной дирекции Общественной палаты Коми, куратор интернет-проекта «Коми ЖКХ». Еще не зная о том, что происходит в квартире Геннадия Орлова, она с ходу поставила «диагноз».

– Утеплителя нет, в квартирах на первом этаже, видимо, холодно, – отметила Александра Афонина, постучав по плиткам на фасаде и заглянув в щель между этими плитками. – Нужно предъявлять претензии застройщику. Он должен снять облицовку, проложить утеплитель. Только нужно проследить, чтобы утеплитель был тот, который надо, а не тот, что подешевле и рассчитан на температуры до минус десяти.

В подъезде Александра Афонина потрогала батареи, комментируя: «Эта вроде теплая, а эта холодная».

– Да у нас тут местами батарей вообще сейчас нет, сняли из-за протечек, – пояснила Ульяна Логинова. – Батарея крепится напротив дверей, которые ведут на технический балкон, а установлены эти двери так, что между створками щель такая, что палец проходит. В морозы от этой щели так дуло, что трубы, видимо, не выдержали.

Сами технические балконы – тоже штука примечательная. По противопожарным нормам они должны быть открытыми. Поэтому в них летит и снег, и дождь. А вот уклон и отверстия для удаления этих осадков проектом оказались не предусмотрены. Так что в августе во время аномального ливня балконы превратились в бассейны, и подтопило соседние квартиры, а сейчас на них сугробы, которые никто не убирает.

Ульяна Логинова обратила внимание Александры Афониной на то, что стеклопакеты в квартирах двухкамерные, хотя в договоре с застройщиком были указаны трехкамерные. В ответ исполдиректор Общественной палаты «обрадовала», что и установлены эти окна сплошь некачественно:

– Оконные проемы – вещь индивидуальная, сантиметр туда, сантиметр сюда, по идее стеклопакеты тоже надо делать индивидуально. Но застройщики зачастую заказывают их оптом, а потом подгоняют кое-как. Там штапик подложат, тут монтажной пеной замаскируют.

Осмотрев в одной из еще не ремонтированных квартир систему отопления, Александра Афонина отметила, что всем знакомым, которые купили квартиру с таким же «счастьем», она рекомендует обязательно переложить трубы вдоль стен. Уж лучше пусть будет не так эстетично, зато доступ к ним всегда есть.

Дом просто пестрит огрехами. Например, двери, ведущие от лифтов в общий коридор, установлены без ограничителя, поэтому от ударов ручек об стену образовались дыры, и выяснилось, что это не стена, а короб, в который вопреки нормам спрятаны трубы.

– В любом новом доме иногда и не поймешь, кто виноват. Так что приглашайте представителей «Теплокомфорта», совместно с ними фиксируйте все факты нарушений, четко разграничиваете, где их недоработки, где застройщика. Соответственно этому составляйте претензии. В принципе «управдому» самому невыгодно, чтобы дом постоянно страдал от недоработок строителей, так что они должны помочь с исками. Если по результатам всего этого вы решите, что УК по претензиям работает нормально, с работой справляется – оставайтесь дальше под ее управлением. Если нет – выбирайте другую УК, создавайте ТСЖ. Пока же рекомендую работать с УК по принципу «худой мир лучше доброй ссоры». И еще обязательно нужно, чтобы и УК, и застройщик видели, что вы объединились и все вопросы решаете коллективно. Тогда эти товарищи начинают работать активнее.

На момент подготовки номера стало известно, что представители управляющей компании планируют встретиться с инициативной группой жильцов на следующей неделе. «Республика» будет следить за развитием ситуации.

Анна Потехина

Фото Дмитрия Напалкова