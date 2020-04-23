Секрет гармонии Ярославы Хатанзейской

Инструктор по йоге рассказала, как примириться с собой и всем миром

В 2018 году сыктывкарский журналист Ярослава Хатанзейская удивила своих коллег неожиданным поступком: попрощалась с профессией, которой отдала много лет, и уехала в Санкт-Петербург, где стала вести занятия по йоге. Она отказалась от привычной стабильности и отправилась на поиски своего призвания. Сейчас в атмосфере полной неизвестности из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции оказались многие жители России. Кому-то из них может быть полезен секрет спокойствия и гармонии, которым владеет экс-сыктывкарка.

Сама Ярослава Хатанзейская считает, что тем, кто хорошо ее знает, перемены в ее жизни вряд ли могли показаться неожиданными, к ним она шла с 2012 года. Тогда девушка увлеклась фитнес-тренировками. Сначала «издалека», в соцсетях, наблюдала за занятиями под руководством одного из сыктывкарских фитнес-тренеров. Результаты впечатляли: ученицы этого тренера менялись на глазах, приобретая великолепную физическую форму. Наблюдая со стороны, девушка мечтала о таких же достижениях, но сомневалась, сможет ли. А в какой-то момент решила, что сомнениями и страхами можно мучить себя бесконечно, а надо всего-то взять и попробовать – вдруг получится.

К тренировкам подключилась публично, во время танцевального флешмоба, который организовали фитнес-тренер и ее ученицы. Мероприятие было проанонсировано заранее, Ярослава самостоятельно изучила заявленный танец и присоединилась к танцовщицам. Показала себя не хуже других и окончательно уверилась, что сможет. С того дня она уверенно шла по пути физического совершенствования, вскоре почувствовала, какую радость жизни дает ощущение сильного, здорового, тренированного тела. А потом пришел черед тренировки духа.

Одним из основных «слагаемых» своей жизни Ярослава считает события, которые называет неслучайными случайностями. Вот так же случайно-неслучайно она попала и на первое занятие йогой. Услышала и решила попробовать. Тогда она пробовала разные направления, искала свое, то, что понравится.

Первое занятие напомнило Ярославе урок физкультуры. С физической подготовкой, которая на тот момент у нее уже была, она без труда повторяла асаны и демонстрировала великолепную растяжку, гордясь превосходством над другими учениками. Сейчас о том уроке Ярослава вспоминает не без смущения, только намного позже она поняла, что суть йоги не в выполнении сложных асан, поражающих новичков, а в том духовном состоянии, которое достигается во время тренировок. Но до этого понимания было и отрицание, и агрессия, и, конечно же, желание бросить.

Со своей агрессией Ярослава столкнулась, можно сказать, лицом к лицу, когда попала на первый йога-ретрит (выездное занятие). Вместо спокойствия и умиротворения в кругу единомышленников девушка испытывала отнюдь не позитивные эмоции. Во время ретрита принято есть очень легкую вегетарианскую пищу, поэтому на обед готовили овощной суп. Но Ярослава, к тому времени еще не ставшая вегетарианкой, была заранее уверена, что останется голодной после трапезы без мяса. И испытывала агрессию по отношению к другим участникам ретрита, которые не проявляли никакого беспокойства из-за еды.

По словам Ярославы, агрессия оказалась интересным предметом для изучения. Девушка вдруг поняла, что с интересом наблюдает за собой и своим поведением как будто со стороны, старается докопаться до глубинных причин негативной эмоции. После того как, словно луковая шелуха, сошли ложные мотивы, оказалось, что агрессия вызвана вовсе не страхом остаться голодной, а неуверенностью в себе, опасением не соответствовать тем требованиям, которые, как казалось Ярославе, предъявляют к ней окружающие. Когда она сорвала маску со своих настоящих страхов, выяснилось, что вегетарианских блюд не только достаточно для того, чтобы не испытывать чувства голода, но они еще дают легкость и энергию, которую невозможно получить от мясных кушаний, вызывающих тяжесть и сонливость.

Со временем Ярослава стала убежденной вегетарианкой, четыре года основу ее рациона составляли овощи. Замуж вышла за вегетарианца с двадцатилетним стажем. Но, как ни странно, именно муж убедил ее в том, что жесткая вегетарианская аскеза полезна лишь для мужчин, а женщина должна получать необходимые ее организму вещества, в том числе жирные кислоты омега-3. Поразмыслив, Ярослава пришла к выводу, что муж прав. К тому же в российских столицах – Москве и Санкт-Петербурге – все больше вегетарианцев приходят к осознанию пользы употребления рыбы и морепродуктов. Ярослава тоже добавила эти продукты в свой рацион. Она подчеркнула, что не отказалась от вегетарианства, просто подходит к вопросу питания разумно и дает организму те вещества, которые ему нужны.

Тем, кто утверждает, что вегетарианец на севере не выживет, поскольку здесь недостаточно свежих овощей и фруктов, Ярослава предлагает просто попробовать блюда вегетарианской кухни. Приготовленные из самых простых и доступных продуктов – картофеля, капусты, моркови, они оказываются вкусными и сытными. С добавлением рыбы и морепродуктов получается вполне сбалансированный рацион. А истоки своих страхов, в том числе и страха остаться голодным, каждый должен найти в себе сам.

По мнению собеседницы «Республики», бесполезно пытаться описать воздействие занятий йогой на человека, хотя бы потому, что для каждого оно будет своим. Для кого-то йога станет любовью на всю жизнь, кто-то вовсе не увидит в ней ничего примечательного и пойдет искать то, что придется по душе именно ему. И это, по убеждениям мастеров йоги, тоже нормально, потому что нет одного комплекса упражнений, одного типа занятий, который подходил бы каждому. Если человек понял, что какое-то занятие ему не по душе, не вызывает у него желания совершенствоваться и развиваться, то, может, ему действительно лучше найти для себя что-то другое, то, что будет радовать и вдохновлять.

Секрет счастья и гармонии в жизни, по убеждению Ярославы, очень прост: надо делать то, что нравится, там, где хорошо. Работая журналистом, она параллельно начала проводить занятия йогой уже со своими учениками, первыми стали коллеги в агентстве «Комиинформ». Но чтобы учить других, пришлось много учиться самой. Она практиковалась у мастеров йоги в Санкт-Петербурге, получила диплом московского центра подготовки тренеров «Анатомия», стала выпускницей центра цирковых искусств «Airdance» по направлению «Инструктор по воздушной гимнастике на полотнах».

В какой-то момент Ярослава поняла, что ее жизнь все больше и больше связана с Санкт-Петербургом. Туда она с нетерпением летела из Сыктывкара на встречи с друзьями и учителями, когда уезжала из города на Неве, стремилась как можно скорее туда вернуться. Даже если тело было в столице Коми, душа рвалась в Питер. И эту разрушенную гармонию жизни мог восстановить только переезд в Северную столицу. В 2018 году переезд состоялся, и Ярослава полностью посвятила себя любимому делу – проведению занятий йогой самых разных направлений. Впрочем, она не утверждает, что Санкт-Петербург – окончательный выбор. Просто сейчас ей хорошо в этом городе, но не исключено, что когда-то ее потянет куда-то еще. Ведь жизнь без перемен невозможна.

Ситуацию с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции Ярослава восприняла как еще одну интересную перемену в жизни.

– Все зависит только от нас и нашего отношения, весь мир – в нашей голове. Если спокойно присмотреться, то в любом кризисе можно увидеть новые возможности, – убеждена Ярослава.

Еще в конце марта она и не представила бы, что занятия йогой можно проводить дистанционно. Но уже в начале апреля успешно перевела занятия в онлайн-режим. Конечно, есть минусы: дистанционно сложно проверить, насколько точно ученик выполняет асану. Поэтому пока такая практика не проводится с новичками, которым для выполнения асаны иногда требуется физическая помощь инструктора.

При этом Ярослава уверена, что новая онлайн-практика останется в ее арсенале и после того, как режим самоизоляции отменят. Ведь и плюсов в ней немало. Например, и инструктор, и ученики оценили удобство занятий дома: не надо тратить время на дорогу до йога-центра, поскольку передвижение по городу иногда бывает очень затруднено. Многим просто комфортнее заниматься не в зале с другими людьми, а в своей комнате, фактически индивидуально.

К тому же дистанционный способ идеально подходит для одного из популярных направлений йоги – йога-нидры. Эта практика переводит человека из полностью бодрствующего состояния в тот промежуток, что прямо предшествует сну. При этом во время занятия ученик лежит в удобной позе и слушает учителя. При современных технологиях расстояние для йога-нидры не помеха, а скорее возможность создать для ученика атмосферу расслабления и умиротворения, поскольку занятие он проводит не в общем зале, а в родных стенах. Еще одно преимущество онлайн-занятий – они доступны не только для жителей Санкт-Петербурга, но и для людей из разных уголков мира.

В планах у Ярославы – выпуск авторского цикла видеоуроков йоги. Это будут оригинальные комплексы асан для разных частей тела – например, для шеи или для спины.

Во время разговора Ярослава раскрыла способ обретения позитивного взгляда на мир, который подойдет даже тем, кто далек от духовных практик. Если человек находится в состоянии неопределенности и тревоги, если кажется, что все вокруг окрашено в черный цвет, надо позволить себе ну хотя бы маленькую радость – скажем, съесть что-то вкусное – без чувства вины, без подсчета калорий, испытывая искреннее наслаждение. И присмотреться к окружающему миру – он наверняка заиграет самыми разными красками, в нем будут не только черные и белые полосы, но и, условно говоря, оранжевые сполохи, фиолетовые зигзаги, зеленые лучи.

Как объяснила Ярослава, одна из главных «суперспособностей» человека, практикующего йогу, – безоценочное отношение к миру. Кому-то покажется, что жизнь без оценок скучна и однообразна. Но с точки зрения йога именно такое отношение наполняет мир многоцветьем красок, которых порой так не хватает людям, делящим жизнь на черные и белые полосы.

Йог исходит из того, что события не окрашены в черный или белый цвет и уж точно не «настроены» против человека. Они просто происходят, и пытаться их оценить с точки зрения человека – ошибочный подход, потому что неизвестно, как эти события повлияют на жизнь. То, что люди посчитают несчастьем, может стать началом большого успеха, не исключено, что счастье закончится грандиозным разочарованием. Но для йога таких перепадов не существует именно потому, что он без оценок принимает все, что происходит в жизни, даже в самые грустные ее моменты. Потому что сама жизнь, возможность дышать, ощущать этот мир – уже величайший дар, за который можно только благодарить. И чем больше человек испытывает благодарности за то, что у него есть (даже если есть не очень много), тем больше в его жизни света, радости и гармонии.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Ярославы Хатанзейской