Фронтовые дороги Александры Исаковой

В годы Великой Отечественной войны жительница Коми края Александра Исакова была фронтовым шофером – крутила баранку грузовика по советскому бездорожью, а потом по цивилизованным, но разбитым и разбомбленным дорогам Польши, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Спустя многие десятилетия о трудных фронтовых буднях она рассказала своей любимой племяннице. В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы сыктывкарка Надежда Некрасова поделилась с «Республикой» воспоминаниями о своей тете.

Александра Исакова – уроженка деревни Кырс Семуковского сельсовета Усть-Вымского района, землячка выдающегося государственного деятеля Республики Коми Зосимы Панева, в 60-е годы прошлого века возглавлявшего президиум Верховного Совета Коми АССР и много сделавшего для экономического и культурного развития родного края. В мае 1943 года девятнадцатилетняя коми девушка была призвана на военную службу. Женщин мобилизовывали в самые трудные годы войны, чтобы они могли заменить мужчин. Например, в 1942-м были проведены три массовые мобилизации женщин. Учитывался возраст девушек (от 18 до 25 лет), их образование (не ниже 5-7 классов, но с обязательным условием наличия полного среднего образования у 40 процентов от общего числа мобилизованных) и отсутствие детей и семьи. Девушек-комсомолок направляли на должности телефонистов, радистов, разведчиков – наблюдателей за воздухом зенитной артиллерии, работников полевой почты, экспедиторов, писарей, санитарок, шоферов, трактористов, поваров, кладовщиков, счетоводов. Среди сохранившихся фронтовых документов Александры Исаковой есть удостоверение шофера третьего класса. В нем в графе «грамотность и общее образование» указано, что она успела окончить четыре класса начальной средней школы, что не помешало призвать ее на военную службу.

С призывного пункта Сыктывкара Александру Исакову отправили в город Павлов Горьковской области в военно-учебный полк на курсы водителей. И уже 19 августа 1943 года она была направлена на 2-й Украинский фронт, в четвертую роту второго батальона.

Как вспоминала она после войны, когда советские войска вступили на территорию Западной Украины, их встречали разрушенные мосты, заминированные дороги, отравленные нечистотами колодцы. В начале февраля 1944-го девушка воевала в составе шестого механизированного корпуса четвертой танковой армии 1-го Украинского фронта. За баранкой грузовика доставляла полевую кухню, оружие и боеприпасы – все то, что было необходимо на передовой. Дороги наступления были чрезвычайно тяжелыми. То тут, то там вспыхивали ожесточенные схватки за отдельные опорные пункты, участки местности. В непогоду, по раскисшему чернозему по колено в грязи, а когда и по пояс в холодной воде приходилось тащить назначенный груз, выталкивать машины. Обувь таких испытаний не выдерживала. В рваных сапогах ноги промокали насквозь, а других взять было неоткуда. Не выдержав, девушка пожаловалась начальнику тыла 2-го Украинского фронта Вострякову, после чего ей сразу же были выданы добротные сапоги.

В частях велась большая идеологическая работа. В окопах и блиндажах проходили партийные и комсомольские собрания. При свете незамысловатых ламп, сделанных из снарядных линз, бойцы собирались, чтобы почитать фронтовые и дивизионные газеты. Более того, по воспоминаниям фронтовички, начальники штабов и даже командующие фронтами, армии часто беседовали с солдатами и офицерами, призывая к бдительности, укреплению воинской дисциплины и вселяя уверенность в близкой победе над врагом.

Настойчиво учились все – от солдата до командира. В штабах разрабатывали наступательные операции: как и откуда выгоднее атаковать противника, где нанести главный удар, сколько сосредоточить огня по ключевым оборонительным позициям.

Было много повторений подвига Александра Матросова. Александра Исакова рассказала об одном из таких героев. Командир роты 2-го Украинского фронта 111-го стрелкового полка Алексей Шемигон после окончания артподготовки первым выскочил из траншеи, увлекая за собой бойцов. И вдруг полоснула свинцовая струя – это ожила уцелевшая огневая точка противника. И тогда ротный бросился к дзоту на огнедышащую амбразуру. Дзот умолк. Рота в едином порыве устремилась вперед и овладела позициями врага.

Тяжелые сражения шли на территории Румынии и Венгрии. Особенно ожесточенные бои велись при освобождении Будапешта. Не утихал гул снарядов, не прекращались шум моторов и бомбежка немецких самолетов. Поэтому советские войска старались передвигаться по ночам, без горящих фар, соблюдалась полная светомаскировка. Напряжение и усталость в те дни были огромными: Александра Исакова вспоминала, как нестерпимо слипались глаза от недосыпания, но заснуть за рулем было нельзя.

Во всех освобожденных городах с восторгом и благодарностью встречали советские войска. Особенно ликовал народ в Австрии – разгром Красной армией немецко-фашистской группировки положил конец семилетней оккупации страны.

Не забыть было Александре Исаковой и непрекращающиеся ни днем, ни ночью бои на территории Чехословакии. Ожесточенные сражения длились четыре месяца. И даже после подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии сопротивление разрозненных немецких частей продолжалось. Бои за Прагу шли сутки.

9 мая 1945 года советские воины салютовали в честь победы над фашистской Германией. Вывешенные жителями чехословацких городов и сел плакаты гласили: «Красной армии-освободительнице – вечная благодарность человека!». Национальные флаги Советского Союза и Чехословакии развевались на ветру в центре Праги. На одном из красных флагов расписывались бойцы, и фронтовой шофер тоже оставила свой автограф: «Исакова, д. Кырс, Коми – Родина». Это самые дорогие для нее слова.

В июне 1945 года Александра Исакова была демобилизована. Домой фронтовичка возвращалась с заслуженными наградами – орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Родная деревня встретила ее обезлюдевшей – много земляков полегло на полях сражений, половина из сельчан остались обездоленными.

– Вспоминая военные годы, моя тетя Саша говорила: «Пройдя огонь и воду, вернулась жива и невредима благодаря молитвам матери Марии и бабушки Матроны», – рассказала племянница Александры Исаковой Надежда Некрасова.

Через год, в августе 1946-го, к Александре Алексеевне приехал однополчанин Николай Прысь. Девушка вышла за него замуж, и молодожены уехали на родину мужа в Иркутскую область, где жили родители Николая. В городе Тайшете Александра Алексеевна и Николай Матвеевич прожили 52 года. Трудились на производстве, построили добротный дом. Пользовались уважением горожан. В 1998 году чета вернулась на малую родину Александры – в Усть-Вымский район Республики Коми.

Скончалась ветеран 30 января 2012 года, пережив своего мужа на семь лет. Супруги похоронены на кладбище села Айкино.

– Весь жизненный путь Александры Исаковой тернист и труден. В моей памяти она остается работящей – все в руках ее спорилось, заботливой и любящей, строгой и веселой, честной и искренней. Два года на великом фронте для возвращения мира на земле – это и есть подвиг. Вечная память участникам Великой Отечественной войны, – заключила рассказ Надежда Некрасова.

Подготовила Галина ВЛАДИС

Фото из семейного архива Надежды Некрасовой