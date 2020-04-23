Дети войны из ижемской глубинки

Сохранить память о тяжелом военном времени призван проект семнадцатилетнего жителя ижемского села Брыкаланск Генриха Немчинова.

В объявленный Владимиром Путиным Год памяти и славы учащийся республиканской гимназии искусств при главе Коми, активный волонтер республиканской Юношеской библиотеки решил записать на видео воспоминания своих пожилых земляков о военных годах. Ветеранов и участников войны в селе уже не осталось, но те тяжелые годы хорошо помнят те, кого сейчас называют «дети войны».

– Я люблю снимать и монтировать. В нашей республике много интересного. Это культура, традиции и природа. Вот и завел полтора года назад свой канал на YouTube. Меня смотрят как взрослые, так и дети. Снимаю на зеркальный фотоаппарат и экшн-камеру. Монтирую сам. По оформлению советуюсь с более опытным в видеопроизводстве другом, – рассказал «Республике» молодой человек.

Проект «Дети войны» юноше посоветовала сделать его мать – сотрудник сельской администрации. Генрих Немчинов уже записал и смонтировал тринадцать рассказов. Четырнадцатой стала запись интервью с дядей-оленеводом Александром Артеевым. Тот родился в тундре в 1945 году и всю жизнь занимался оленеводством.

– Планирую сделать в YouTube одиннадцать выпусков, – поделился планами Генрих. – В трех из них будет по два интервью.

Особенность этого проекта в том, что его герои рассказывают о жизни на родном коми-ижемском диалекте. А чтобы их рассказы были понятны и русскому зрителю, юноша при монтаже добавил русские титры. Не все те, кого записал молодой человек, родом из Брыкаланска. Есть приезжие из других сел и деревень района.

– Во время записи узнал о том, как восприняли войну жители села. Интересно было слушать истории, как выживали, как от голода ели мох. Сушили и растирали его, а потом готовили, – рассказал собеседник издания. – В основном пожилые односельчане с пониманием отнеслись к предложению записать их интервью на видео. Но некоторые все-таки отказались. Интересно, что, когда хочу записать молодых земляков, то они редко соглашаются. Но с возрастом люди понимают, что записи – это история, которая останется для потомков.

Официально в категорию «дети войны» входят те, кто родился и проживал на территории СССР с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Таковых в стране несколько миллионов. В Коми, по данным на 1 января 2020 года, число «детей войны» составляло 33 268 человек (в 2016 году было более 43 тысяч).

Помимо проекта «Дети войны», Генрих Немчинов сейчас также работает над проектом «Коми литература в Ютуб».

Село Брыкаланск по-коми называется Кыдзкар («кыдз» – береза, «кар» – город). Расположено на высоком берегу правой протоки Печоры в двух километрах от реки, в 54 километрах к северо-востоку от Ижмы. Основателем села считается Даниил Терентьев из деревни Брыка, прибывший сюда в 1777 году. Сейчас в селе живут около полутысячи человек.

Артур АРТЕЕВ

Фото со страницы «ВКонтакте» Генриха Немчинова