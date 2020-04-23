Развитие на благо региона

В ООО «РН – Северная нефть» состоялся традиционный круглый стол, посвященный актуальным вопросам устойчивого развития дочернего общества компании «Роснефть» и регионов. Нефтяники, представители территориальных контролирующих органов, социально значимых учреждений и общественных организаций Усинска подвели итоги совместной работы в 2019 году и наметили планы дальнейшего сотрудничества.

После обязательного инструктажа по технике безопасности генеральный директор ООО «РН – Северная нефть» Владимир Шульга поблагодарил участников за сложившееся партнерство и рассказал об основных аспектах, приоритетах и достижениях по ключевым направлениям деятельности.

Руководитель предприятия отметил, что 2019 год для коллектива Общества прошел под знаком тройного юбилея: нефтяной промышленности Республики Коми исполнилось 90 лет, «Северной нефти» – 25 лет, Усинск отметил 35-й день рождения. Памятные даты «РН – Северная нефть» отметила выполнением производственных планов и социальных задач.

В 2019 году было добыто более 2,8 миллиона тонн черного золота, предприятие своевременно и в полном объеме выполняло все налоговые и социальные обязательства.

– Стратегия развития «РН – Северная нефть» предполагает активное участие в жизни регионов. Поддержка территорий, на которых трудимся и воспитываем детей, – ключевое направление социальной политики, – подчеркнул Владимир Шульга.

Общество уделяет самое пристальное внимание охране окружающей среды. Так, в 2019 году нефтяники провели мониторинг многолетнемерзлых пород на Сандивейском, Веякошорском, Осовейском и Хасырейском месторождениях, почвогрунтов на Баганском и Хасырейском полигонах ТБО, водных объектов и водоохранной зоны, радиационно-гигиенические обследования. Результаты исследований показали, что деятельность «РН – Северная нефть» не нарушает экологическое равновесие в регионе.

– Серьезных претензий к нефтяникам у нас нет, – отметила главный специалист Усинского комитета по охране окружающей среды Кристина Ширяева, – возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. В то же время хочется поблагодарить коллектив Общества за участие в природоохранных акциях разного уровня. Своим примером вы показываете, что значит экологическая ответственность и забота о природе родного края.

В мероприятии приняли участие представители учебных заведений Усинска, которые поделились результатами партнерства с нефтяниками и идеями по его развитию. Директор политехнического техникума Олег Рубан рассказал о пользе учебного полигона «Дожимная насосная станция» и других тренировочных площадок, оборудованных при помощи Общества. Будущие нефтяники и энергетики постигают на объектах азы профессии, оттачивают практические навыки. На встрече руководитель УПТ предложил увеличить число лекций по охране труда, которые читают студентам работники «РН – Северная нефть». Представители предприятия поддержали идею, ведь вопрос безопасности является основополагающим в любой сфере.

Высокую оценку совместной работе с «РН – Северная нефть» дали также директор усинской третьей школы Наталья Акулова, заместитель директора Усинского филиала УГТУ Владимир Сухарев, председатель совета ветеранов Валентина Дурасова и заведующая отделением реабилитации (центра «Берегиня») Светлана Гончарук.

Руководитель Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усинска Лариса Шитова выразила признательность генеральному директору «РН – Северная нефть» за неравнодушное отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями и вручила благодарственное письмо Министерства труда Республики Коми, которое стало ярким подтверждением эффективности социальной политики нефтедобывающего предприятия.

– С каждым годом Усинск становится более красивым и комфортным. Приятно осознавать, что важную роль в улучшении всех сфер жизни играет «РН – Северная нефть». Адресная помощь нефтяников позволяет решать муниципальному образованию серьезные задачи, что идет во благо городу и его жителям, – подчеркнул в свою очередь председатель совета города Сергей Кажаев.

Подводя итог, генеральный директор ООО «РН – Северная нефть» Владимир Шульга поблагодарил участников за сложившееся партнерство и конструктивный диалог, который дает реальную оценку работе и намечает точки дальнейшего взаимодействия.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»