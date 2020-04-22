Дополнительная поддержка предпринимателям

Врио главы дал поручение минфину по налоговым послаблениям. В Коми расширят меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом в понедельник в традиционном видеообращении к жителям региона сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

По поручению руководителя региона минфин Коми готовит законопроект, вносящий изменения в республиканское законодательство относительно налогов.

Подразумевается, что на период 2020-2022 годов для субъектов, работающих с применением упрощенной системы налогообложения, будут снижены в два раза налоговые ставки. По объекту налогообложения «доходы» в два раза – с действующих сегодня шести до трех процентов; по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» также вдвое – с 15 до 7,5 процента.

– Эта мера поддержки распространится на более чем 20 тысяч предпринимателей, – уточнил Владимир Уйба.

Игорь ПЕТРОВ