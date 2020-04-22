Дичь в безопасности

Весенняя охота в Коми отменена из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующие изменения в указ главы Коми, выпущенный еще в 2012 году и определяющий в числе прочего сроки охоты, внесены 21 апреля.

Если в ранней редакции указа сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в разных муниципалитетах были указаны без привязки к годам, например, в Прилузском, Сысольском и Койгородском районах это был период с 1 по 10 мая, а в Воркуте и Усинске – с 19 по 28 мая, то сейчас ко всем датам по всем муниципалитетам прибавлено уточнение – с 2021 года. То есть текущий, 2020-й, из охотничьего весеннего графика выпадает.

Документ, который подписал врио главы Коми Владимир Уйба, вступает в силу с 1 мая 2020 года. До этого вопрос отмены весенней охоты широко обсуждался как в Коми, так и в других регионах. Поскольку ряд субъектов России подобные запреты выпустил раньше, было опасение, что, если хотя бы в относительно благополучных по коронавирусу районах республики охоту не отменить, то в Коми вскоре прибудут охотники из других регионов, а лишние перемещения людей в нынешней ситуации ни к чему. Руководитель Минприроды России Дмитрий Кобылкин еще в марте рекомендовал регионам не открывать сезон весенней охоты в связи с режимом самоизоляции. Такого же мнения придерживался Росприроднадзор.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ourreg.ru