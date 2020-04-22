В Коми утвердили перечень системообразующих и градообразующих предприятий

В список вошло 71 предприятие, по которым будет проводиться мониторинг экономического состояния. Решение возникающих проблем будет производиться в ручном режиме, чтобы обеспечить работу предприятий в период пандемии коронавируса.

В утвержденный перечень вошли системообразующие и градообразующие организации Коми, имеющие региональное значение и оказывающие в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. В обновленном списке 71 компания (ранее в перечне было 34 организации), сообщила пресс-служба минпрома Коми.

В частности, в перечень вошли 16 компаний из сферы нефтегазовой промышленности, 16 – из сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, десять предприятий энергетического комплекса, восемь – лесопромышленного и целлюлозно-бумажного комплекса и восемь – горнорудной промышленности.

Также в списке есть компании, представляющие отрасль промышленности стройматериалов, легкой промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, телекоммуникационных услуг, почтовой, сотовой связи, эфирного и телевизионного вещания.

Напомним, 30 марта президент России Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей для мониторинга экономического состояния. Это позволит регулировать работу таких предприятий для поддержания экономической ситуации в период пандемии коронавируса.

Документ, сформированный министерством инвестиций, промышленности и транспорта Коми совместно с органами исполнительной власти региона, в соответствии с поручением президента будет актуализироваться на регулярной основе.

Роман СЕМЕНОВ

Фото vk.com/minprom11