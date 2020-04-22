В четырех городах введут ограничения на въезд

По состоянию на 22 апреля в республике лабораторно подтверждены 527 случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Под медицинским наблюдением находятся более четырех тысяч человек, это люди, которые контактировали с заболевшими и прибыли из-за рубежа. Выздоровел 21 человек, четыре человека скончались.

Напомним, по экспертной оценке, пик эпидемии COVID-19 в республике ожидается в конце апреля – начале мая. Во всех городах и районах идет подготовка медицинских организаций к приему возможных больных, дополнительное обучение врачей работе с инфицированными пациентами, закупка медоборудования.

На оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом Республика Коми дополнительно получит 227 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Дотацию из федерального бюджета направят на оснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого или модернизируемого коечного фонда медучреждений и проведения работ по его обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом). Также средства будут использованы для обеспечения медиков, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией, средствами индивидуальной защиты.

Для предотвращения распространения инфекции в Коми принято решение ограничить въезд в четыре города: Воркуту, Печору, Усинск и Ухту. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям республики. Как отметил руководитель Коми, такие меры необходимы для того, чтобы избежать заноса коронавируса извне, поскольку в эти города приезжает большое количество вахтовиков. Все въезжающие в эти города будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин, который позволит своевременно выявить людей с неявно выраженными или скрытыми симптомами коронавируса.

В республике открыта горячая линия по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Горячая линия работает для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации. Обратиться на горячую линию можно круглосуточно по телефону 8-800-55-00000. Звонок бесплатный.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что, по его данным, с 18 часов 23 апреля будет введено ограничение на въезд в Воркуту для граждан, не имеющих в заполярном городе регистрации по месту жительства. Ограничительные меры не будут распространяться на отдельные категории граждан. По словам Игоря Гурьева, Воркута станет «территорией особого режима». В заполярном городе уже был выявлен человек, инфицированный коронавирусом, он выздоровел.

В Печоре по состоянию на 21 апреля подтверждены пять случаев заболевания COVID-19, под медицинским наблюдением 153 человека. В Усинске десять больных с диагнозом COVID-19, трое из них находятся в инфекционном отделении с пневмонией. В Ухте зарегистрировано десять случаев заболевания.

Одним из действенных средств профилактики распространения коронавируса является соблюдение режима самоизоляции. Для людей, работающих на предприятиях и в организациях, деятельность которых не приостановлена, администрация муниципалитетов выдала специальные разрешения на выход из дома на бумажных носителях.

Сейчас для автоматизации процесса выдачи спецпропусков для сотрудников предприятий и организаций на время действия режима самоизоляции в Коми создана информационная система «Пропускная система». Она представляет собой хранилище информации об организациях, сведения о них, об их сотрудниках, которым необходимо передвигаться внутри города или республики для выполнения работы. Сотрудники полиции смогут проверить наличие пропуска без каких-либо бумаг, гражданину достаточно предъявить паспорт. Проверка разрешения на перемещение будет проходить онлайн, процесс займет полминуты.

Систему протестировали на одном из крупных предприятий Коми. Как сообщил Владимир Уйба, система показала себя очень хорошо. Уже с 22 апреля власти региона готовы ее вводить повсеместно. Но, как отметил руководитель региона, ранее выданные бумажные пропуска будут действовать до 30 апреля.

Людмила ВЛАСОВА