Восемнадцать миллионов на народную занятость

33 сельских поселения, два городских округа и один муниципальный район Коми получат в 2020 году субсидии из республиканского бюджета на реализацию проектов «Народного бюджета». Общая сумма финансирования – 18 миллионов рублей.

Перечень проектов «Народного бюджета» был утвержден 25 февраля межведомственной комиссией, финансирование идет по 11 направлениям, включая пилотное – «Народный бюджет в школе». В сфере содействия занятости населения будет профинансировано 37 проектов, больше только в сфере благоустройства – 49.

Самую большую субсидию – 1,2 миллиона рублей – получит Инта, в этом городском округе местные жители будут ремонтировать памятники участникам Великой Отечественной войны в селе Петрунь и поселке Абезь.

Большая часть муниципальных образований, чьи народные проекты прошли отбор, получит одинаковые субсидии – по 600 тысяч рублей. В ряде населенных пунктов эти деньги направят на «пожарные» цели. Например, в Вуктыле местные жители будут ремонтировать пожарное депо в поселке Усть-Соплеск, в сельском поселении «Мохча» средства пойдут на обустройство пожарных водоемов в Мошъюге и Мохче. Пожарные водоемы отремонтируют также в Койгородке. А в сельском поселении «Гам» Усть-Вымского района построят новые – в деревнях Камсамас, Богомолово, Кебырыб и Гамлакост, в сельском поселении «Усть-Вымь» – в деревнях Иб и Черный Яр. Новые водоемы появятся также в сельских поселениях Княжпогостского района – «Чиньяворык» (в одноименном поселке) и «Серегово» (в поселке Ляли), сысольских деревнях Кузивансикт и Теплая (сельское поселение «Пыелдино»). На обеспечение противопожарной безопасности предназначена субсидия в 600 тысяч и для ижемской деревни Бакур (сельское поселение «Сизябск»).

Кроме того, ремонтировать пожарные водоемы планируют в деревне Филиппово Усть-Цилемского района (сельское поселение «Трусово»), удорском сельском поселении «Кослан» (Кослан и Елькыб) и деревне Онежье Княжпогостского района (сельское поселение «Шошка», но субсидии там будут меньше – 365, 309 и 300 тысяч рублей соответственно.

По 600 тысяч рублей получат Удорский район на проект «Школа – территория комфорта», который реализуют в селе Глотово, село Айкино Усть-Вымского района на замену инженерных сетей в коммунальной бане, село Деревянск Усть-Куломского района на благоустройство территории парка, поселок Мылва Троицко-Печорского района на уборку горелых, полуразрушенных зданий и несанкционированных свалок, сыктывдинские села Зеленец и Лэзым, корткеросский Большелуг – на благоустройство территории кладбищ. Также по 600 тысяч рублей пойдут на два уже реализуемых проекта в Усть-Цилемском районе – третий этап реконструкции Иванова кладбища в райцентре и второй этап реконструкции ограждения парка имени Колобова в Новом Бору. Такая же сумма пойдет на обустройство детской площадки села Позтыкерес.

За полмиллиона обустроят кладбище в прилузском селе Летка, за 174 тысячи в деревне Пожегдин и за 301 тысячу в Диасеръе Усть-Куломского района. 300 тысяч на проект «Чистый ручей» получит сельское поселение «Гагшор» Прилузского района и 584 тысячи село Усть-Илыч Троицко-Печорского района на ремонт тротуаров.

2020-й – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому ряд проектов, с суммами финансирования от 264 до 600 тысяч, направлен на ремонт, реконструкцию или установку новых обелисков павшим солдатам. Такие работы будут проходить в койгородском поселке Зимовка, в прилузских селах Черемуховка и Гурьевка, усть-куломских селах Аныб, Парч и деревне Лебяжск, сысольских селах Куниб и Чухлэм, корткеросском селе Мордино.

Все проекты должны быть реализованы до 1 ноября нынешнего года.

Анна ПОТЕХИНА