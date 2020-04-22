В Усинске обустроят общественные территории

Усинская мэрия разыграла три контракта на обустройство общественных территорий, сообщает портал «Усинск.Онлайн». Все они располагаются на главной улице города – улице Нефтяников. Мэр Усинска Николай Такаев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» эскизы будущих общественных территорий.

«В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены три общественные территории: у памятника «Воинам трех поколений», около городского бассейна и вблизи дома по улице Ленина, 19. В этих местах появятся новые лавочки, тропинки, спортивная и детская площадки. Подрядчик на проведение работ уже определен. Они начнутся сразу, как только сойдет снег», – написал у себя на странице усинский градоначальник.

Во дворе домов №17 и №19 по улице Ленина благоустроят детскую спортивно-игровую площадку. На первом этапе будут выполнены подготовительные работы, в том числе планировка местности с устройством почвы для благоустройства и посадкой деревьев. Вторым этапом предусмотрено устройство ударопоглощающего покрытия для детской игровой площадки, велосипедной дорожки с покрытием асфальтом. Необходимо выполнить монтаж и подключение десяти светодиодных светильников на опорах. Сумма контракта 8 839 396,41 рубля. Подрядчик – СК «СМП-7» (Тобольск, Тюменская область).

На месте перед домом №4 по улице Мира благоустроят площадку, которая станет отличным местом для прогулок. Согласно техническому заданию необходимо выполнить демонтаж железобетонных плит на территории 800 квадратных метров и спланировать высвободившуюся территорию, засыпать ее щебнем толщиной слоя в 15 сантиметров, постелить тротуарную плитку. В проекте предусмотрено озеленение территории, посадка деревьев, живой изгороди и посев газонов. Установят светодиодные светильники и малые архитектурные формы. Сумма контракта 4 178 985 рублей. Подрядчик – ООО «Агентство стратегического развития» (Нижний Тагил, Свердловская область).

Также выбран подрядчик для обустройства территории около памятника «Воинам трех поколений». Согласно техзаданию, здесь будут обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, смонтированы шесть светодиодных светильников на опорах. Сумма контракта 7 299 763 рубля. Подрядчик – ООО «СК-Лидер» (Пермь).

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online