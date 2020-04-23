Альбина Соколова: «Мы воспитывались трудом, книгами и радио»

Людей, помнящих Великую Отечественную войну, становится с каждым годом все меньше и меньше. И сегодня свидетелями тех лет остались в основном те, кого называют «дети войны». О своем военном и послевоенном детстве «Республике» рассказала преподаватель СГУ, кандидат исторических наук Альбина Соколова.

Ее родители воспитали шестерых детей, которые впоследствии стали известными в республике и стране людьми, внесшими заметный вклад в научную и общественную жизнь.

Когда началась война, Альбине не было и двух лет. Семья жила в селе Визинга Сысольского района. В этом же селе в военные годы родились сестры Альбины Валентина и Ольга, а также брат Александр. Родители Альбины познакомились в поселке Зимстан Усть-Куломского района, куда после окончания Никольского педтехникума по распределению приехала учительствовать 19-летняя вологжанка Анимаиса Малыгина и куда в это же время демобилизовался с действительной военной службы Василий Турьев, который прошел краткосрочные курсы и был назначен комендантом в этот поселок.

– Отец пользовался репутацией человека порядочного, хозяйственного. Мама не ошиблась, выбрав его, хотя на его попечении была двухлетняя дочь Зоя от первого брака, которую мама удочерила. В 1936 году папа был назначен комендантом всего Сысольского района, а чуть позже – Корткеросского района и поселка Краснозатонский, – рассказала Альбина Васильевна.

Молодые люди искали женщину, которая помогла бы им в присмотре за ребенком. Им порекомендовали Екатерину Прияткину – сорокалетнюю женщину, приехавшую в Коми с раскулаченными спецпереселенцами из Самары. Переселенцев везли на барже в нечеловеческих условиях. Многие не доехали, умерли в пути. Скончался по дороге и муж Екатерины Васильевны. Детей у них не было. Так в семье Турьевых появилась няня, она стала полноправным членом семьи и прожила с ними до самой смерти.

Отец работал в системе НКВД, и из-за большой занятости дети его почти не видели. Его часто переводили с места на место, и семья переезжала вместе с ним. Жили на съемных квартирах. После Визинги отца перевели в Корткерос, где в 1945 году родился самый младший ребенок – Георгий. Многие сыктывкарцы помнят Георгия Турьева как военного комиссара города, депутата горсовета и Верховного Совета Коми. За год до рождения младшего сына Василия Турьева призвали на фронт. Альбина помнит, как мать и няня плакали, провожая его. А через несколько дней отец вернулся домой: ему сказали, что у него большая семья и в тылу тоже нужны мужчины.

Победу Турьевы встретили в Корткеросе. 9 мая был теплый и солнечный день. Альбина зачем-то зашла в большую комнату, где вся семья обычно собиралась на обед, и услышала по радио голос Юрия Левитана. Дети и взрослые хорошо знали этот голос.

– Я слышу: «Великая Отечественная война победоносно завершилась, Германия полностью разгромлена», – вспоминает собеседница издания. – Громко позвала маму и нянечку, чтобы они прослушали эту долгожданную весть. Левитан повторял сообщение о победе много раз. Они от радости заплакали, пошли с этой новостью к соседям, потом на улицу, куда уже вышли все жители Корткероса. Люди радовались, обнимали друг друга, поздравляли с победой.

По воспоминаниям Альбины Соколовой, в 1966 году Юрий Левитан приезжал в Сыктывкар на встречу со слушателями, рассказывал о своей работе в годы войны в качестве диктора. Он признался, что самым трудным для него было говорить народу об отступлениях Красной армии, о ее потерях и в то же время вселять в людей надежду на победу.

– После Корткероса наша семья один год жила в затоне «Красный водник», где я окончила первый класс. А затем папу перевели в Верхний Чов начальником колонии. Мама стала работать учительницей в малокомплектной начальной школе. Родители очень много работали, и с нами всегда была няня. Она, без преувеличения, посвятила нам свою жизнь: вела домашнее хозяйство, радовалась нашим успехам, огорчалась, если что-то у нас не получалось, хвалила за хорошие отметки и дела, – рассказала Альбина Соколова. – Потом она помогала нам в воспитании наших детей. С 1961 года няня стала получать пенсию и тратила ее на семью. Умерла она в 1977 году.

В Верхнем Чове большая семья Турьевых получила квартиру из пяти небольших комнат. Там они прожили пять лет – с 1947 по 1952 год. Окончив начальную школу, все сестры продолжили обучение в Сыктывкаре, в женской гимназии. Сегодня это гимназия имени Пушкина. Жили в местечке Тентюково в частном доме, который руководство колонии арендовало для детей из Верхнего Чова, продолжавших обучение в старших классах. В субботу после занятий гимназистки шли пешком домой по лежневке, а в воскресенье вечером специально оборудованная для перевозки людей грузовая машина вновь отвозила их в интернат.

– Неотъемлемой частью нашей жизни, общением с внешним миром были передачи по Всесоюзному радио, – призналась собеседница издания. – В детской висело радио – черная тарелка образца военных лет, оно служило нашей семье в течение многих лет. Вообще, значение радио для поколения 40-50-х трудно переоценить. Мы воспитывались на детских передачах, буквально припадали к радио, когда там шли «Пионерская зорька», «Приходи, сказка!» или радиопостановки для детей. Радио приобщало нас к культуре: мы слушали «Театр у микрофона», песни советских композиторов. По радио узнавали новости в стране и за рубежом.

Еще одной страстью детей Турьевых было чтение. Читали все – начиная от сказок и заканчивая приключенческой литературой. Но, по словам Альбины Васильевны, особым уважением пользовалась литература о войне, о пионерах-героях, о молодогвардейцах:

– Все мы читали и перечитывали эти книги, а читать мы начали рано. В те годы у нас появилась фисгармония, которую подарил нам Дмитрий Андреевич Тимушев. Он был директором школы в Зимстане, где когда-то работал папа, а в 50-е годы стал известным ученым в области коми языка. Совместно с профессором Василием Лыткиным (Илля Вась) они издали коми-русский словарь из 25 000 слов. Мои родители тесно дружили с Тимушевыми. Папа неплохо играл на баяне, мама и няня хорошо пели. В семье всегда, особенно по праздникам, звучала музыка.

В Верхнем Чове была колония, и каждый день около дома Турьевых проходили под конвоем заключенные, работавшие на лесозаготовках и сплаве.

– Среди заключенных были ученые, врачи, агрономы, зоотехники, – рассказала Альбина Соколова. – Я помню, когда кто-то из детей болел, то к нам в сопровождении конвоя приходила врач Васса Руфовна Сажина. Это была женщина лет шестидесяти. Она умела найти подход к ребенку, убедить его в необходимости делать то, что она рекомендует. Так, в детстве мы все болели золотухой, и она помогла нам вылечиться. Помню также агронома Ивана Андреевича Патрика, кандидата сельскохозяйственных наук, после освобождения он защитил докторскую диссертацию в Москве и долгое время работал во Всесоюзном институте зерна. Он тепло относился к нам, детям, и очень поддерживал меня, когда я училась в институте в Москве. К папе он относился с большим уважением, и папа высоко ценил таких работников.

Когда в 1952 году после тяжелой болезни в возрасте 45 лет умер отец, в жизни Турьевых наступили сложные времена. Весь груз ответственности за семью лег на мать, которой тогда было 38 лет. Осиротевшая большая семья поселилась в однокомнатной квартире деревянного дома по улице Орджоникидзе. В этой квартире Турьевы прожили до 1962 года.

– Жили бедно, на всем экономили, но не голодали. Рацион состоял преимущественно из картофеля, хлеба, крупы, рыбьего жира, чая. Сложнее было с одеждой и обувью. Школьная форма чинилась, штопалась, перелицовывалась и переходила от старших к младшим. В школу ходили в валенках, из которых очень быстро вырастали. Нянечка вязала всем рукавицы и носки. Она же занималась дома «внутренней политикой». Когда кто-то из подруг приходил к нам и звал погулять, она, открывая дверь, говорила: «Дети занимаются». Мы ходили гулять только после того, как поможем ей по хозяйству: сходим в магазин, выучим уроки, встанем в очередь за мукой и так далее. У каждого из нас были свои увлечения, и мама с няней это поощряли. Например, в Доме пионеров я занималась в физическом кружке и смогла получить рентгеновский луч в лабораторных условиях. Затем увлеклась туризмом и шашками. Мы были первыми туристами в Сыктывкаре и Республике Коми. Нашим руководителем был Лев Николаевич Фотиев, его имя сейчас носит туристическая станция. С ним мы ходили в походы по Сыктывдинскому району, были на Северном Урале, участвовали во всесоюзном слете туристов на озере Тургояк в Челябинской области, – поведала женщина.

В однокомнатной квартире семье было тесно. Всем детям не хватало места за столом, поэтому кто-то учил уроки на кухне. К тому же к Турьевым переехал жить дедушка, который овдовел, болел и плохо видел. Еще одной трудностью многодетной семьи в однокомнатной квартире было устройство на ночлег. Сестры подставляли к деревянному дивану стулья и укладывались, остальные спали на полу, сундуке, кухонном диване.

Постепенно житейские проблемы разрешались: дети вырастали, поступали в вузы. Старшая сестра Зоя, окончив КГПИ в 1955 году, уехала работать преподавателем в Инту. Впоследствии она была удостоена звания заслуженного учителя Коми АССР.

Георгий выбрал тропу военного. После Суворовского училища продолжил обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище, окончил Высшие офицерские курсы. Он многие годы был военным комиссаром столичного военкомата. В ранге полковника был избран председателем республиканского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В 2007 году он ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Первым кандидатом наук в семье Турьевых стала Ольга. Она в числе первых выпускников факультета иностранных языков КГПИ успешно защитила диссертацию на звание кандидата филологических наук в Ленинградском пединституте имени Герцена, заведовала кафедрой английского языка. Выйдя замуж в Москве, работала в Академии наук, затем в РУДН. За учебник по английскому языку «От азов к совершенству», которым пользуются как студенты, так и коллеги, ей было присвоено звание профессора без защиты докторской диссертации.

Сестра Альбины Валентина успешно защитила диссертацию по химии в Московском пединституте имени Ленина и в 1972 году стала кандидатом педагогических наук. Долгое время работала доцентом кафедры химии Ухтинского индустриального института, ездила на целину, имеет звание почетного работника высшей школы.

Успешно окончил аспирантуру при МГПИ имени Ленина и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Александр Турьев. Он работал заведующим кафедрой КГПИ, доцентом Лесного института.

Сама Альбина Соколова окончила школу с медалью, затем Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, Высшую партийную школу. Долгое время работала заведующей отделом культуры Коми обкома КПСС. В начале 1990-х стояла у истоков зарождения социальной отрасли республики, за что коллеги окрестили ее «матерью социальной работы». По сей день работает преподавателем в СГУ.

Галина ГАЕВА

Фото из архива Альбины Соколовой