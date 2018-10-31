Звезды оперы открыли конкурс юных вокалистов

Автор: Редактор 31.10.2018

Большим концертом «Звезды оперной сцены» ведущих солистов российских оперных театров, а также театров Европы открылся в начале недели на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина XVI Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.

По прошлым годам зрители были хорошо знакомы с участниками концерта – постоянными членами жюри Василием Святкиным (Самара), Сергеем Зайцевым (Москва), Верой Барановой (Красноярск), Светланой Афониной (Швейцария) и председателем жюри Ольгой Сосновской. К огорчению многих на концерте не было заявленного в программе уроженца Объячево, солиста Мариинского театра Владимира Ванеева. Но отсутствие звездного гостя окупилось участием ухтинки, солистки Большого театра Ольги Селиверстовой и ее коллеги по сцене – харизматичного Рауфа Тимергазинова. На бис встретили зрители, а многие и впервые открыли для себя удивительно артистичного, обаятельного продолжателя творческой династии и обладателя красивого баритона Алексея Юрковского. Все молодое пополнение концерта-открытия – лауреаты конкурса юных вокалистов прошлых лет.

– Конкурс – доказательство того, что интерес к академическому вокальному искусству не иссякает, это самый настоящий шанс показать себя, встать на пьедестал и получить огромный стимул для дальнейшего развития, – отметил со сцены министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

Конкурсантов также поздравили депутат Госсовета Коми Галина Нагаева, руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Попов, который в 1993 году был председателем Интинского горсовета народных депутатов. Он в свою очередь помянул добрым словом автора идеи провести в 1993 году в Инте городской конкурс юных вокалистов Александра Подушко, с которого, собственно, все и началось.

– Конкурс вокалистов – не соревнование, это искусство, – напутствовала уже прошедших жеребьевку юных конкурсантов Ольга Селиверстова, после чего вручила огромного плюшевого белого медведя самому юному участнику состязания – девятилетней интинке Наталье Хозяиновой.

По видеоконференц-связи поздравил всех и благословил конкурс архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Памятную медаль «85 лет гражданской обороне» за значительный вклад в развитие культуры безопасности в республике вручил Ольге Сосновской начальник республиканского управления МЧС России Александр Князев. Благодарственное письмо от начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России за активное взаимодействие и сотрудничество с министерством также было вручено продюсеру конкурса, исполнительному директору Международного культурного фонда «Классика и современность» Владимиру Юрковскому.

Концерт прошел на одном дыхании, в финале четыре оперные дивы устроили сюрприз, артистично разыграв и исполнив каватину Розины из оперы «Севильский цирюльник». 1 ноября в гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова пройдет второй тур конкурса.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото из архива «Республики»

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