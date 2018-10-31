Нескончаемый диалог

На уроках Сергея Гагаузова учатся мыслить, слушать, понимать

В Национальной галерее Коми проходит выставка «Сергей Гагаузов. Художник. Фотограф. Педагог. Продолжение…». Она посвящена 75-летию Воркуты и 50-летию художественной школы заполярного города. Выставка нашла признание не только у ценителей живописи и фотоискусства и постоянных посетителей музея, но и у представителей власти.

Редкий случай, когда на открытии автора приветствовали члены регионального парламента во главе с Надеждой Дорофеевой, первый заместитель председателя правительства Лариса Максимова, заместитель председателя правительства, министр инноваций, транспорта и связи Николай Герасимов и министр здравоохранения Дмитрий Березин. Народные избранники пришли поддержать своего коллегу, за несколько дней то того пополнившего ряды депутатов Госсовета Коми. Люди творческих профессий в республиканском парламенте встречаются достаточно редко. Из последних это была руководитель театра «Фантастическая реальность» Лариса Иванова.

В 2010 году выставка с аналогичным названием уже проходила в Национальной галерее, добавилось лишь слово «Продолжение». И в то время, и сегодня воспитанники Сергея Гагаузова продолжают достойно представлять республику на всероссийском и международном уровнях. Юные художники и есть главное продолжение своего педагога, который учит их не бояться быть самими собой, не лукавить в эмоциях и видеть ту красоту человека, которая заметна не сразу.

Неслучайно работы учеников мастера и педагога сегодня представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, Российском фонде культуры, в музеях искусств Берлина, Вашингтона, Мюнхена, Битолы и Токио, Нью-Йорка и Антиба.

Главная концепция выставки – диалог педагога и учеников. Большинство представленных работ – в акварели и масле, выполнены в технике алла прима, то есть написанные за один присест, в один слой. Картины в этой технике, пользующейся большим спросом у импрессионистов, всегда написаны по сырому, пока не высохла бумага, а значит, художник должен прекрасно владеть рисунком, иметь твердую руку, быть уверенным в себе. А также уметь думать, мыслить, сострадать. Это хорошо видно по картинам вчерашних и нынешних учеников воркутинской «художки». Как, например, в работе Ксении Олиферук «Пожар на нефтяной платформе», когда стая рыб, разноцветных от бликов огня и нефти, уходит в глубинные воды. Красивая работа, которая рождает совершенно разные эмоции у зрителя. Одни видят в этом некий трагизм, когда природа отворачивается от человека, другие – историю самоспасения. Так или иначе, яркая и очень эмоциональная картина, написанная пастелью по мокрой бумаге, никого не оставляет равнодушным.

Похоже, это и есть главная задача педагога – учить своих воспитанников не жить и не писать с «холодным носом». В каждой работе помимо технического мастерства – мысль, идея, задача.

Можно только догадываться, зачем четырнадцатилетний Семен Смирнов в своем карандашном, очень тонком рисунке «Из жизни деревьев» «заставил» деревья, выстроенные рядами, танцевать. А ведь это ощущение движения, которое читается, с какой бы позиции ни смотреть на рисунок, дается не всем профессионалам.

В картине Александры Соповой «Гора Идолов» столь привычные идолы на плато Маньпупунер переливаются разноцветными огнями. Возможно, предполагает педагог, идолы наполнены бриллиантами, драгоценностями, а может, это мысли и чувства людей, побывавших здесь. Эта работа выполнена мастихином, благодаря чему картины становятся более выразительными и динамичными.

В работе над картиной самого Сергея Гагаузова «Гроза», как говорит автор, использован «экспрессивный, импрессионистический прием». На самом деле ощущение филигранности мазка в написании грома, ливня и прячущихся в сочной зелени коз – обман. Эта картина, как и многие его творения, также выполнена в технике алла прима, что, помимо всего, дает полное ощущение реальности происходящего, даже кажется, что воздух вокруг полотна напитан озоном. При этом автор работы всегда использует при написании ту воду, которая находилась в месте, где создавался эскиз. По его словам, так быстрее и точнее при создании оригинала воспроизводятся воспоминания запахов, ощущений, атмосферы места. В силу этих же причин эскизы, сделанные на пленэрах, сам он никому и никогда не дарит, хранит дух места. И считает, что написать картину, в которой есть жизнь, можно только с пленэрных работ.

Еще одна его особенность как педагога: даже если ученик добился успехов в какой-то одной теме или приеме, он непременно будет переключать его на другие техники, чтобы будущие художники не зацикливались, не стояли на месте. Отсюда у одних и тех же авторов – и это хорошо видно по картинам Валерии Буториной – будто написанные разными людьми полотна.

Валерия Буторина – один из самых талантливых учеников школы. В 2014 году девушка завоевала две золотые медали на 13 молодежных Дельфийских играх и была представлена к стипендии России, а двумя годами позже взяла золото на пятнадцатых подобных играх. Другая воспитанница – Элина Кучарбаева, работы которой также представлены на выставке в галерее, была награждена дипломом национального комитета Дельфийских игр.

Многие ученики Сергея Гагаузова добились творческих высот и во взрослой жизни. В их числе, например, Сергей Борисенко, также неоднократный победитель Дельфийских игр. Он окончил с дипломом магистра Академию Штиглица, является разработчиком серьезных проектов в области высокотехнологичных индустрий.

На всех, без исключения, картинах, и самого мастера, и его учеников, непременно присутствует второй, а то и третий план. И почти везде, даже если речь идет о натюрморте, – движение. Одаренные ученики, отмечает художник, на генном уровне чувствует это движение, но в любом случае ему надо объяснить, что это не просто случайность, а закономерность. А если получилось неудачно, то дать понять, что это еще один шаг, который делаешь навстречу удаче.

– Конструкцию натюрморта делает сам автор. Как мы смотрим на картину: слева – вниз, вверх, опять вниз. И по этому движению мы и должны выдерживать конструкцию. Это как у Василия Сурикова в картине «Утро стрелецкой казни», когда стрельцы находятся не в центре самой работы. Поэтому центричные работы всегда и менее интересные, – рассказал «Республике» Сергей Гагаузов.

Нередко уроки в воркутинской художественной школе проходят под музыкальное сопровождение. Это может быть живая музыка или японский джаз на диске. Иногда педагог просит спеть кого-нибудь из учеников. Так рождается атмосфера творчества, из которой создаются образы, мысли, идеи.

Второй зал выставки полностью отдан под фотографии. Сергей Гагаузов – заядлый путешественник. Его работы – взгляд на окружающий мир. В экспозицию вошли пейзажи, портреты людей с разных частей света – от Воркуты и Сыктывкара до Исландии и Папуа – Новой Гвинеи.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Артура АРТЕЕВА