Память о Юрии Спиридонове

1 ноября в Сыктывкаре открыли мемориальную доску Юрию Спиридонову. В этот день исполнилось восемьдесят лет со дня рождения первого главы Коми. Мемориал из гранита разместили на здании администрации главы республики, где много лет проработал Спиридонов. Памятный знак закрепили на стене рядом с доской первому секретарю Коми областного комитета КПСС Ивану Морозову.

Барельефный портрет Юрия Спиридонова изготовил заслуженный художник России, ведущий скульптор Коми Анатолий Неверов. Основные мероприятия, приуроченные к юбилею Спиридонова, пройдут 1 ноября. Утром на Краснозатонском кладбище состоится возложение цветов на могилу первого руководителя республики.

Главным событием в этот день станет Всероссийская научно-практическая конференция «Ю.А. Спиридонов и его время», организуемая Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. В конференции участвуют соратники Спиридонова, представители органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, ученые и общественники. Завершатся мероприятия в республиканской филармонии вечером памяти.

Напомним, при первом главе республики были построены Стефановский собор, кардиоцентр, появились гимназия искусств, женская гимназия и т.д. Именем Спиридонова назвали одну из улиц столицы республики, гимназию искусств в Сыктывкаре, читальный зал библиотеки УГТУ в Ухте, городской стадион в Усинске.

К 80-летию со дня рождения Юрия Спиридонова вышла в свет книга, посвященная ему. В книгу журналиста и писателя Людмилы Прошак вошли воспоминания Юрия Алексеевича. Заголовком стала его фраза: «Работайте! В работе счастье…» Это не первая книга Людмилы Прошак, посвященная первому главе республики. Он стал прототипом главного героя еще одной ее книги – Федора Стефанова из повести «Северный волк».

Национальный архив Коми начал формирование личного фонда Юрия Спиридонова. Сейчас документы, связанные его с жизнью и деятельностью, находятся в разных базах: в Национальном архиве, в Коми научном центре, Национальном музее республики, в личных архивах.

Артур АРТЕЕВ

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