В Усинске откроют памятник сапогам

В День народного единства – 4 ноября в Усинске торжественно откроют новый арт-объект. На сей раз это будет памятник сапогам.

Идея создания памятника принадлежит членам молодежного парламента Усинска. Как рассказал «Республике» председатель молодежного парламента Сергей Семенихин, родилась она в результате мозгового штурма рабочей группы из трех человек. Изучая историю создания города, молодежные активисты решили увековечить одну из городских легенд, согласно которой в 1980-е годы, когда город только зарождался, на перекрестках стояли «дежурные» сапоги общего пользования.

Тогда Усинск представлял собой большую стройку, дороги еще не были заасфальтированы, и в сырую погоду грузовики со строительным материалом превращали их в грязное месиво. Кто первым поставил сапоги у дороги, чтобы люди могли перейти грязь, неизвестно. Но традиция закрепилась, и на всех дорожных переходах прохожие могли воспользоваться общественными сапогами.

Активисты парламента согласовали проект с руководством города, определили место для будущего памятника и подали заявку на грантовый конкурс компании «ЛУКОЙЛ». Осенью 2017 года проект был одобрен. Памятник выполнил скульптор из Перми Илья Галиулин, для которого Усинск не совсем чужой город: он принимал участие в оформлении улицы Молодежной.

Высота сапог, выполненных из бронзы, – 70 сантиметров. Установлены они на металлическом столбе высотой два метра. Памятник было решено установить на улице Нефтяников, возле дома №36, рядом с Молодежным сквером. Выбор не случаен, так как это была первая улица Усинска. Этот арт-объект, так же как и памятник комару, имеет все шансы стать еще одним символом города, так как непосредственно связан с его историей.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено молодежным парламентом Усинска