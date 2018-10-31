Чтобы свеча не погасла

В Коми вспомнили жертв политических репрессий

Аналогичные акции 30 октября прошли по всей России. В Сыктывкаре траурный митинг традиционно состоялся у часовни-памятника, построенной в честь Новомучеников и Исповедников российских. Мемориал возвели восемнадцать лет назад на перекрестке улиц Кирова и Домны Каликовой вблизи места, на котором когда-то стояла Богородицкая тюремная церковь.

У часовни собрались представители исполнительной и законодательной власти региона, сотрудники столичной администрации, представители республиканского общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние», общественных и молодежных организаций и все те, кому небезразлична память о прошлом. Многие держали в руках свечи. Холодный ветер гасил пламя, и свечи вновь поджигали от огня свечей, стоявших рядом. Так в течение всего митинга пламя свечей переходило из руки в руки.

Накануне на этом же месте прошла акция «Возвращенные имена». Ее участники зачитали имена осужденных и расстрелянных по политическим статьям в 1930-е годы на территории Коми АССР. Звучали как имена со страниц мартиролога «Покаяние», так и имена родных дедов и прадедов участников акции.

Митинг 30 октября начался с заупокойной литии, которую отслужил благочинный центрального церковного округа протоиерей Феодор Федько.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова подчеркнула необходимость вспоминать и признавать трагические события репрессий.

– Очередная годовщина памяти жертв политических репрессий говорит нам о том, что никакая цель развития и никакие задачи в истории России не могут решаться ценой человеческих жизней, – отметила она. – Важно, что и научная общественность, и органы власти, и молодежь, и все те, кто неравнодушен, понимают это и признают ошибки истории. Светлая память жертвам, силы и мудрости государству российскому, органам власти для того, чтобы не допустить политических репрессий впредь.

Спикер регионального парламента Надежда Дорофеева отметила, что реабилитация жертв политических репрессий не завершена, поэтому кропотливая работа по восстановлению имен всех жертв сталинских репрессий должна быть продолжена.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов рассказал о том, что в годы политического террора любому могли быть предъявлены надуманные обвинения.

– Миллионы людей объявлялись врагами народа, огромное количество граждан были расстреляны, прошли через тюрьмы, лагеря и ссылки, – напомнил он. – Мы приходим сюда, чтобы вспомнить каждого из тех, кого коснулись эти страшные годы. На это место мы будем приходить еще много лет, чтобы отдать дань памяти тем людям, которые были репрессированы в те страшные годы.

Председатель столичного совета Анна Дю обратились к молодому поколению с просьбой делать все возможное, чтобы вернуть добрые имена тех, кто прошел через произвол и беззаконие тех лет, чьи судьбы были покалечены репрессиями.

Председатель правления фонда «Покаяние» историк Михаил Рогачев рассказал о том, что число жертв политических репрессий в СССР было свыше десяти миллионов человек – это три процента населения страны. Уже удалось установить имена порядка трех миллионов человек.

– Политические репрессии необходимо воспринимать как трагедию народа, – отметил историк. – Через такое восприятие приходит осмысление, понимание причин этой трагедии и сохранение памяти ее жертв.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов у мемориального комплекса. Затем в столичном Центре досуга и кино «Октябрь» прошла поминальная трапеза.

Напомним, Коми область стала одним из первых регионов, где в 1929 году начала формироваться система исправительно-трудовых лагерей. Все началось с северных лагерей особого назначения (СЕВЛОН), за которыми последовали Локчимлаг, Ухтпечлаг, Воркутлаг, Устьвымлаг, Севжелдорлаг, Печлаг, Инталаг, а после войны – лагеря особого назначения Речлаг и Минлаг. С 1929 по 1960 год через лагпункты ГУЛАГа в Коми прошли несколько сот тысяч человек, десятки тысяч погибли.

Артур АРТЕЕВ

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