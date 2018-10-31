В Сыктывкар съехались парламентарии Северо-Запада

Столица республики стала местом проведения очередного, 46-го заседания президиума и заседания 55-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. 31 октября в большом зале Госсовета Коми собрались 11 делегаций законодательных собраний, чтобы представить и обсудить инициативы и обращения, выносимые на федеральный уровень. Миссия ПАСЗР в том и заключается, что поддержка ассоциации помогает входящим в нее регионам продвинуть законы и поправки в них с учетом местных реалий.

Открывая заседание, председатель ПАСЗР, спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов поблагодарил принимающую сторону в лице председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой за теплый прием и напомнил, что северная республика уже не в первый раз становится площадкой для проведения мероприятий ассоциации. Еще одним важным гостем нынешней конференции стал председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, возглавляющий парламентскую ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье», с которой у ПАСЗР налажено тесное сотрудничество.

В открытии конференции принял участие и глава Коми Сергей Гапликов. В своем приветственном слове руководитель республики отметил, что в условиях реализации стратегического майского указа президента России деятельность ассоциации приобретает особое значение и ценность.

– Для обеспечения задач прорывного развития страны нам предстоит сконцентрироваться на большом спектре вопросов, задействовать колоссальные ресурсы. Парламентариям предстоит сформировать законодательную основу для реализации 12 национальных проектов. Поэтому площадка ассоциации является действенным механизмом для обсуждения региональных инициатив, консолидации совместных усилий, позволяющих более точно применять все наши возможности и лоббировать интересы регионов на федеральном уровне, – подчеркнул глава республики.

Сергей Гапликов поблагодарил парламентариев за то, что совместными усилиями регионов ПАСЗР в этом году удалось решить вопрос федерального финансирования обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения жизнеугрожающих и хронических редких (орфанных) заболеваний. Закрепление этой нормы на федеральном уровне – большая помощь регионам. Финансирование из федерального центра лечения орфанных заболеваний составит порядка 10 миллиардов рублей, то есть почти треть от нынешних затрат субъектов России на эти цели.

Надежда Дорофеева, приветствуя коллег на гостеприимной Коми земле, также отметила, что роль законодательной ветви власти в последнее время значительно возросла.

– Тесно взаимодействуя с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, с ассоциациями других федеральных округов, мы решаем системные вопросы, но не как просители, а как полноправные участники процесса. Образно говоря, за Федеральным собранием стратегия, а за нами непосредственно тактика. Федеральный закон не всегда в полной мере может учитывать специфику регионов. Эту роль выполняют рамочные правовые нормативные акты, и чтобы законы работали, приносили пользу нашим жителям, нашим избирателям, необходимы поправки. Деятельность ассоциации в том и заключается, чтобы анализировать опыт других регионов и предлагать изменения в федеральное законодательство, – заявила спикер республиканского парламента.

В повестке дня конференции – 18 обращений и законодательных инициатив, которые касаются устойчивого развития сельских территорий, культурного наследия, охраны здоровья детей. Большое внимание делегаты уделили совершенствованию межбюджетных отношений в стране и законодательному обеспечению реализации государственной региональной политики. Были рассмотрены также предложения о возможности увеличения финансирования за счет федерального бюджета государственных полномочий по обеспечению жильем инвалидов войны и боевых действий и членов их семей.

Подробности работы 55-й конференции ПАСЗР читайте в следующем номере «Республики».

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru