В Коми нашли более двух тысяч одаренных детей

В правительстве республики прошло заседание, на котором обсудили, насколько эффективно в регионе выявляют и поддерживают одаренных детей. Как показывает пример одиннадцатиклассницы из Сыктывкара, за полгода одаренный ребенок может пройти путь от местного конкурса до поездки на стажировку за границу и презентации своего проекта президенту России.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова рассказала о создании центров выявления и поддержки одаренных детей во исполнение соответствующего поручения президента России. В мае прошлого года между правительством республики и образовательным фондом «Талант и успех» заключено соглашение о сотрудничестве и в его рамках создан региональный центр для детей, одаренных в области искусства, спорта и науки, сотрудничающий с минобразом и вузами Коми. В сеть по работе с одаренными детьми и молодежью включены также специализированные муниципальные центры, различные научные и образовательные организации, социальные партнеры.

– Важную роль в этой системе играет взаимодействие с образовательным центром «Сириус», на базе которого талантливые дети республики и их педагоги-наставники проходят обучение по профильным образовательным программам, – отметила Наталья Михальченкова. – В Коми сложилась практика отборов на участие в его профильных сменах. По итогам 2017-2018 года были выявлены более двух тысяч одаренных детей, которых включили в мероприятия по сопровождению как в рамках подготовки к участию в межрегиональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, так и для участия в образовательных программах «Сириуса».

По словам министра, ключевым моментом в выявлении одаренных детей и молодежи в целях дальнейшей поддержки является их учет. Сейчас на федеральном уровне действует государственный информационный ресурс, где собираются сведения о детях с выдающимися способностями, в частности, это призеры и победители различных конкурсов. С 1 сентября текущего года школы республики вносят сведения об одаренных детях в ГИС «Электронное образование», данные эти собирают кураторы школьников. Также сейчас прорабатывается вопрос по подключению к модулю «Одаренные дети» организаций дополнительного образования, в том числе по отраслям «Культура», «Физическая культура и спорт».

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей изначально создавался как подразделение Коми республиканского института образования, но с начала октября этого года он относится уже к гимназии искусств при главе Коми. Как сообщила и.о. директора гимназии и руководитель центра Анастасия Боос, в этом году в Коми впервые был проведен очный этап всероссийского конкурса научно-технических проектов по 12 направлениям. По результатам экспертного отбора семь школьников – победителей и призеров конкурса участвовали в образовательной программе «Большие вызовы» в «Сириусе». Проекты трех наших ребят признаны лучшими в своих направлениях. Одиннадцатиклассница из Сыктывкара Диана Шимловская за полгода успела пройти региональный этап конкурса, побывать в «Сириусе», пройти стажировку в Индии и представить результаты своих исследований в области агропромышленных технологий президенту России и премьер-министру Индии.

Региональный центр стал оператором регионального этапа Всероссийской компетентностной олимпиады, по его результатам пятеро школьников поехали на финал в Чувашию, где взяли первые места в индивидуальном и командном зачетах. В августе 2018-го была организована летняя гуманитарная школа для победителей конкурсов и олимпиад этой направленности. Также региональный центр занимается методическим сопровождением муниципальных центров и по работе с одаренными детьми, педагогов, занимающихся с такими школьниками.

Что касается материальной поддержки талантливой молодежи, то, как сообщила Наталья Михальченкова, ежегодно с 2007 года на соискание премии в 11,5 тысячи рублей выдвигаются 38 человек – победители и призеры межрегиональных конкурсов и олимпиад. Победителям республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников полагается денежное поощрение – две тысячи рублей. Гранты 40 одаренным учащимся в размере 160 тысяч рублей выделяет благотворительный фонд «Ренова». 34 человека направлены на всероссийские и международные мероприятия, на что потрачено 425 тысяч рублей, профинансировано проведение десяти профильных образовательных смен для 321 ребенка (3,6 миллиона рублей).

Директор Республиканского центра дополнительного образования Наталья Арабова рассказала о роли детского технопарка «Кванториум» в системе выявления и сопровождения одаренных детей. Сейчас технопарк обладает лучшей в Коми материально-технической базой для обучения детей по техническому и естественно-научному направлениям. При этом, по словам Натальи Арабовой, документы на обучение в «Кванториум» может подать любой ребенок, дети приходят с разным уровнем подготовки, насколько он одарен, выясняется в ходе занятий.

Также на заседании прозвучала информация о развитии олимпиадного движения в республике. По данным ректора Коми республиканского института развития образования Галины Китайгородской, в регионе олимпиады школьников проводятся по 21 направлению из 24 существующих в стране («выпадают» китайский, испанский и итальянский языки). В 2017-2018 учебном году в олимпиадах участвовали 133 185 учеников, победителями и призерами стали 35 819. На заключительный всероссийский этап попали 32 школьника (годом раньше – 27 человек), двое из них стали победителями, семь – призерами.

Увеличение числа победителей и призеров говорит о хорошей тенденции в подготовке детей, но есть и проблемы, например, трудно обеспечить широкий охват школьного этапа олимпиады по всем предметам, наименее популярны на местном уровне экология, искусство, немецкий и французский языки, экономика и астрономия. По всем 21 предметам олимпиады проводились только в школах Инты, Сыктывкара и Усинска.

– Мы должны всех наших детей развивать как одаренных, вовлекая их в спорт, культуру, науку. Особое внимание надо уделить сельским и удаленным территориям, где не так хорошо развита соответствующая инфраструктура, – отметил глава Коми Сергей Гапликов. – Нужен максимально полный охват, все условия для подрастающего поколения, чтобы дети понимали, что каждый из них крайне интересен, востребован и у каждого есть будущее.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru