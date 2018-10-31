Трудная служба

Среднестатистический муниципальный служащий в республике – это женщина 30-50 лет с высшим образованием, большой нагрузкой и невысокой зарплатой. Именно такие люди представляют сегодня власть на местах, исполняя возложенные на муниципалитеты полномочия по предоставлению населению государственных и муниципальных услуг. Полнота и качество кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления стали предметом рассмотрения на очередном заседании президиума Госсовета Коми.

Как сообщила заместитель начальника управления государственной гражданской службы администрации главы республики Елена Макарова, численность муниципальных служащих в регионе неуклонно сокращается. Если в 2014 году их было 2043, в 2015-м – 1968, в позапрошлом году – 1894, в прошлом – 1862, то в текущем году – 1722. Причиной тому не только оптимизация кадрового состава, но и перевод служащих в статус простых работников, число которых значительно превышает количество муниципальных служащих – 2758. Это позволяет сэкономить бюджетные средства, оставив на муниципальной службе только управленцев. Всего же число работников органов местного самоуправления в Коми, по данным на 1 июля 2018 года, составляет 4622 человека.

Средняя заработная плата муниципальных служащих в Коми в этом году, по информации Елены Макаровой, – чуть более 51 тысячи рублей, что на семь процентов ниже заработка служащих государственной гражданской службы. Цифра эта складывается с учетом зарплат высшего руководства муниципалитетов. Самая высокая средняя зарплата в Воркуте (во многом благодаря именно тому, что 50 процентов работников утратили статус муниципальных служащих), самая низкая – в Усть-Куломском районе. Конкретные цифры по оплате труда прозвучали в выступлении исполняющей обязанности руководителя администрации Усть-Вымского района Галины Плетцер: начальник отдела получает 30 тысяч рублей, главный специалист – 21 тысячу. Это даже меньше, чем в некоторых бюджетных учреждениях, подконтрольных районной администрации, посетовала докладчица. Там зарплата достигает 40,5 тысячи рублей.

Неудивительно, что некоторые муниципальные служащие переходят в организации с более высокой зарплатой – на промышленные предприятия, в силовые структуры и в те самые бюджетные организации. Как отметила Галина Плетцер, если раньше из районной администрации увольнялись крайне редко, то за последние четыре года выбыло 30 специалистов, из них четверо – с ведущих должностей, 14 – со старших должностей.

Основная причина, по которой грамотные, уже состоявшиеся, опытные сотрудники покидают муниципальную службу, – понижение престижа муниципальной службы. Специалистов не устраивает низкая зарплата, отсутствие у муниципальной власти рычагов для решения реальных проблем населения (прежде всего в силу нехватки бюджетных средств), а также большое количество проверок правоохранительных и надзорных органов и карательная политика правоохранительных органов, перечислила ключевые мотивы и.о. главы администрации Усть-Вымского района. В основном по этим же причинам – маленькая зарплата, высокая нагрузка и низкий темп карьерного роста – не стремятся на муниципальную службу молодые люди.

Речь поэтому зашла также и о кадровом резерве. По состоянию на 1 января 2018 года общая численность лиц, находящихся в резервах управленческих кадров муниципальных образований в Коми, составила 262 человека. В разных муниципалитетах число резервистов сильно отличается: где-то всего один человек, а где-то 84. К примеру, в городском округе «Инта» в резерве значится 75 человек.

В итоговом документе парламентарии указали на необходимость продолжить работу по совершенствованию республиканского законодательства в части материального стимулирования муниципальных служащих, чтобы довести уровень оплаты их труда до конкурентных показателей, привлекать выпускников вузов на муниципальную службу путем заключения договоров о целевом обучении, а также организовать условия для профессионального роста сотрудников органов власти местного самоуправления.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru