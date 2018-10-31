Выбор имени для сыктывкарского аэропорта вступил в третий этап

В среду ВЦИОМ выявит предпочтения жителей регионов в отношении наиболее популярных людей, которые участвуют в проекте «Великие имена России». Напомним, аэропорт столицы Коми оказался в списке 47 аэропортов страны, которым будут присвоены имена выдающихся земляков.

В Коми в десятку выбранных имен попали четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, первый глава республики Юрий Спиридонов, заслуженный штурман СССР, директор аэропорта «Сыктывкар» Николай Банбан, первый коми поэт Иван Куратов, педагог Александр Католиков, святитель и создатель коми азбуки Стефан Пермский, поэт и драматург, основатель театрального искусства Виктор Савин, первый в Коми летчик Петр Истомин, социолог Питирим Сорокин, философ и этнограф Каллистрат Жаков.

Раиса Сметанина, имя которой лидировало в предварительном опросе, попросила исключить ее кандидатуру из списка имен – претендентов на название международного аэропорта столицы республики. Вместо нее в десятку имен был включен Герой Советского Союза Николай Оплеснин.

Список имен был передан в Общественную палату страны и размещен на сайте «Великие имена России» для дальнейшего открытого народного голосования. С 22 по 30 октября жители городов – участников конкурса могли выбрать на сайте один аэропорт из списка и предложить для него свой вариант имени. Во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тысяч человек, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для аэропортов, участвующих в проекте.

Одиннадцать имен набрали по 500 и более голосов и добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов России. Например, жители Симферополя предложили назвать свой аэропорт именем Врангеля, запустив интернет-флешмоб «Международный аэропорт Симферополь имени Врангеля!» с целью увековечить память последнего защитника Белого Крыма. Имена, вошедшие в лонг-лист по результатам второго этапа конкурса: Михаил Ломоносов (аэропорт Архангельска), легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (аэропорт Шереметьево, Москва), философ Иммануил Кант (аэропорт Калининграда), Владимир Ульянов (Ленин) (аэропорт Самары), музыкант Сергей Шнуров (аэропорт Пулково, Санкт-Петербург).

На третьем этапе, который стартовал 31 октября, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выявят предпочтения жителей регионов проекта в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. На данный момент пока неизвестно, какие из десяти имен, предложенных для названия сыктывкарского аэропорта, попадут в тройку выбранных.

Общероссийский конкурс по присвоению аэропортам России имен исторических личностей завершится 5 декабря, в этот день будут подведены его итоги.

Артур АРТЕЕВ

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