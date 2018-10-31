Осуществление внутреннего государственного финансового контроля на современном этапе

В этом году отмечается 95-летие со дня образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации. В 1923 году в составе учрежденного Комиссариата финансов в числе прочих управлений было предусмотрено финансово-контрольное управление.

История контролеров-ревизоров в советский период неразрывно связана с деятельностью центральных финансовых органов страны – Наркомата финансов, а позже Министерства финансов СССР. В Российской Федерации контрольно-ревизионная деятельность также вначале осуществлялась в рамках функционирования Министерства финансов Российской Федерации. Однако после реформы системы федеральных органов исполнительной власти, последовавшей после принятия в марте 2004 г. Указа Президента Российской Федерации № 314, функции Министерства финансов Российской Федерации по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере были переданы вновь образованной Федеральной службе финансово-бюджетного надзора.

В качестве самостоятельного органа государственного управления служба финансово-бюджетного надзора просуществовала до февраля 2016 г. Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 служба была упразднена, а ее функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций были переданы Федеральному казначейству.

С этого времени контрольно-ревизионная деятельность в российском государстве отсчитывает свой новый этап.

За последовавшими после упразднения ликвидационными мероприятиями и связанными с этим организационными процедурами ревизоры со второй половины 2016 г. включились в работу в новом для себя формате сотрудников органов Федерального казначейства. С целью обеспечения непрерывности контрольно-надзорной функции государства были внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в области финансов и бюджета. Полномочия ревизоров были закреплены по-новому.

Ревизорами УФК по Республике Коми до конца 2016 г. было проведено 62 контрольных мероприятия. Было выявлено нарушений на общую сумму 1882,346 млн. рублей. По результатам ревизий и проверок было направлено 33 представления и 6 предписаний. Материалы 10 контрольных мероприятий переданы в адрес правоохранительных органов. При реализации полномочий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, контролерами-ревизорами было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, по которым было вынесено 15 постановлений о назначении административных наказаний.

В 2016 г. в широкую практику органов Федерального казначейства внедрен механизм рассмотрения и обсуждения материалов контрольных мероприятий на заседаниях контрольных комиссий. Данный коллегиальный орган, создаваемый при руководителе органа Федерального казначейства, состоящий из специалистов профильных отделов, позволяет на качественно ином уровне осмысления информации об итогах проверок и ревизий вырабатывать решения и рекомендации руководству органа Федерального казначейства для принятия соответствующего решения. Детальное и подробное обсуждение итогов контрольных мероприятий минимизирует риски, связанные с неправильным применением норм права, и исключает принятие необоснованных и неподготовленных мер реагирования на выявленные нарушения в финансово-бюджетной сфере. В 2016 г. было проведено 24 заседания Контрольной комиссии УФК по Республике Коми.

В период становления контрольно-ревизионных подразделений при органах Федерального казначейства были внедрены единые формы оформляемых в ходе контрольно-надзорной деятельности документов.

2017 г. ознаменовался принятием стандартов внутренней организации контрольного мероприятия и осуществления внутреннего государственного финансового контроля, новой методикой планирования контрольно-ревизионной деятельности, направленной на риск-ориентированный подход. В 2017 г. был также утвержден Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере.

Ключевые показатели кон-трольно-ревизионной деятельности, осуществленной в 2017 г.,выглядят следующим образом. В 2017 г. было проведено 90 контрольных мероприятий. Выявлено нарушений на общую сумму 12146,86 млн. рублей. Проведено 45 заседаний Контрольной комиссии УФК по Республике Коми. По результатам ревизий и проверок было направлено 44 представления, 16 предписаний, а также оформлено 3 проекта уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. Материалы 10 контрольных мероприятий переданы в адрес правоохранительных органов. Составлено 37 протоколов об административных правонарушениях, по которым было вынесено 22 постановления о назначении административных наказаний.

Результаты девяти месяцев работы 2018 г. выглядят следующим образом. Проведено 67 контрольных мероприятий. Выявлено нарушений на общую сумму 450,207 млн. рублей. Проведено 36 заседаний Контрольной комиссии УФК по Республике Коми. По результатам ревизий и проверок было направлено 25 представлений, 1 предписание. Оформлено 8 проектов уведомлений о применении бюджетных мер предупреждения, по 5 из направленных проектов уведомлений Министерством финансов Российской Федерации приняты решения о применении бюджетных мер принуждения. Переданы в адрес правоохранительных органов материалы по 6 контрольным мероприятиям. Составлено 22 протокола об административных правонарушениях, по которым вынесено 11 постановлений о назначении административных наказаний.

На проведенной в марте 2018 г. итоговой коллегии Федерального казначейства министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым было обращено внимание на слова Президента Российской Федерации, прозвучавшие в Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018, о том, что в течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход, что законодательная база для этого сформирована, а также – на упоминавшееся в Послании Президента РФ использование дистанционных методов контроля.

Следует отметить, что подготовительный этап проведения контрольных мероприятий, предваряющий выход контролеров-ревизоров на объект контроля, качественно изменился. Сейчас ревизоры избавлены от необходимости запрашивать и ожидать соответствующую информацию от органов Федерального казначейства – все информационные ресурсы Федерального казначейства в их распоряжении. Оперативное и максимальное использование информационных ресурсов Казначейства России позволяет оптимизировать сроки проведения ревизий и проверок и вектор приложения сил при их проведении, сконцентрировав внимание на рискоемких направлениях.

Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин в интервью, состоявшемся на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 г., в том числе выделил вопрос о роли Казначейства России внутри финансового контроля в новой складывающейся парадигме проектного управления и реализации национальных целей и стратегических задач, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По мнению Р.Е. Артюхина, контроль – это не та система, которая находится над или вне системы государственного управления в отличие от государственного аудита, например; это в первую очередь относится к управлению. В этом смысле Казначейство России, по мнению руководителя службы, станет более функциональной структурой. Руководство видит необходимость отстраивать сервисную модель внутреннего государственного финансового контроля, которая должна помогать управляющим проектами достигать намеченных результатов. Р.Е. Артюхин также подчеркнул, что для успеха внутреннего финансового контроля следует организовать взаимодействие со Счетной палатой РФ, которая должна опираться на систему внутреннего государственного финансового контроля. Крепкая и надежная система внутреннего контроля даст государству основу для развитой системы внешнего аудита.

На прошедшем в сентябре 2018 г. Московском финансовом форуме заместитель руководителя Федерального казначейства Э.А. Исаев в панельной сессии, посвященной вопросам финансового контроля в государстве, отметил важность эффективности контроля как основы эффективного государственного менеджемента. По его словам, в рамках выполнения контрольных и аналитических функций Федеральным казначейством выявлен ряд проблемных вопросов: дублирование контрольных полномочий, большое количество контрольных органов, предметы контроля которых пересекаются, значительные ресурсные затраты на контроль, а также отсутствие единой методологии.

Для их решения, по мнению Э.А. Исаева, необходимо создать единую модель государственного финансового контроля на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Перспективная модель государственного финансового контроля должна вобрать в себя единую методологии финансового контроля, должна быть нацелена на предупреждение нарушений, содержать в своей основе риск-ориентированный подход. Такая модель призвана исключить дублирование контрольных мероприятий за счет обмена информацией и обеспечить взаимное признание результатов. Она позволит снизить контрольную нагрузку, автоматизировать деятельность по управлению рисками и оперативно получать обратную связь.

Очевидно, что система внутреннего контроля, осуществляемого Казначейством России, нуждается в модернизации. Для этого необходимо использование упомянутого выше риск-ориентированного подхода и формирование системы рейтингов объектов контроля. Новые подходы к проведению внутреннего финансового контроля следует применять и при осуществлении контроля в сфере федеральных государственных закупок, реализуемого в рамках Единой информационной системы.

Эффективный финансовый контроль является основой повышения качества управления общественными финансами, что, в свою очередь, ведет к повышению качества предоставляемых услуг и уровня жизни граждан.

Подготовлено УФК по Республике Коми

Основные показатели деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере за 2016 г., 2017 г. и 9 месяцев 2018 г.