В Сыктывкаре прошел фестиваль «Лето на пляже»

С началом лета из года в год на водоемах Коми случаются трагедии. Этим летом погибли уже семь несовершеннолетних: по два ребенка в Сыктывкаре и Ижемском районе, по одному в Койгородском, Корткеросском и Усть-Вымском районах. Чтобы остановить трагическую статистику для школьников и взрослых регулярно проводятся профилактические мероприятия. Таким был и фестиваль «Лето на пляже», который прошел 19 июля на городском пляже столицы Коми.

В фестивале участвовали команды из шести школ и Дворца творчества детей и учащейся молодежи. Как рассказала «Республике» соцпедагог школы №12 Надежда Миннемуллина, для участия в фестивале пригласили тех ребят, которые по тем или иным причинам не отправились в летние лагеря и на отдых с родителями:

– Обзвонили детей, и они с удовольствием откликнулись. Централизованно собрались около школы и вместе с учителем ИЗО отправились сюда. Всего от нашей школы участвует двенадцать человек, возраст – с шестого по девятый классы, я сама классный руководитель, из моего класса тут пять человек. Думаю, многое из того, что они здесь узнают о безопасности на воде, не станет для них чем-то новым, потому что регулярно перед летом с ними проводятся беседы и инструктажи, но мероприятие, безусловно, полезное.

Педагоги тщательно подготовились к мероприятию, они строго следили за тем, чтобы все ребята были в головных уборах, привезли с собой достаточное количество воды, периодически делали перерывы для того, чтобы дети утолили жажду. Если о таких вещах как спасательный круг школьники имели представление, то, например, о конце Александрова многие узнали впервые.

Подробно о премудростях в использовании этого устройства рассказал председатель Коми отделения ВОСВОД Валерий Уткин. Конец Александрова изобрел матрос-спасатель Василий Александров в 1914 году, он представляет собой плавучий тонкий корабельный трос из полипропилена с петлей и двумя оранжевыми поплавками. Для спасения утопающему бросают конец с петлей и поплавками. Есть два варианта дальнейших действий: либо он просто подтягивается к судну, держась за петлю, либо надевает себе под мышки поплавки. Как объяснил Валерий Уткин, по сравнению со спасательным кольцом у конца есть один минус: он легче, а значит кинуть его далеко и метко не получится. Дети с нескрываемым восторгом пробовали силы в бросании на меткость и дальность всех видов спасательных средств.

Чтобы не утомлять школьников однообразием, для них предусмотрели не только спасательную тематику, но и станции, где они играли в футбол и проходили полосу препятствий в лесном массиве неподалеку.

Городской пляж в местечке Кируль является единственным официальным местом купания, где дежурят спасательные службы и подготовлены все необходимые для купания условия, включая кабинки для переодевания и фонтанчики с водой. Тем не менее, жители Коми часто выбирают необорудованные места, вроде пляжа, который расположен около понтонного моста, соединяющего город с Заречьем. Любители искупаться тайком собираются там, причем зачастую берут с собой спиртное.

Ярослав СЕВРУК

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