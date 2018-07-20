Ремесло, спорт и культура в усадьбе «Марьюш ордын»

Усадьба «Марьюш ордын» (в переводе с коми «В гостях у Марьи») в деревне Эжолты на Коквицкой горе в Усть-Вымском районе, является одним из волшебных уголков Республики Коми. Здесь можно не только отдохнуть с семьей или компанией друзей, но и узнать много всего интересного и научиться тому, чему не учат в городе. «Республика» продолжает знакомить читателей с туристическими уголками Коми края.

Много лет назад Эльвира Дмитрошина в одночасье поменяла свою жизнь, переехав вслед за оставшимся без работы мужем к его родителям в Эжолты. Деревенский уклад жизни в корне изменил ее отношение к жизни и открыл много всего, о чем она сама и не подозревала.

С первых же дней Дмитрошины, проживая у родителей мужа, тогда еще с одним сыном, начали строиться. Привыкать к деревне было сложно. Тем не менее, они подняли дом, обзавелись хозяйством, а со временем у них появилось еще трое сыновей. Глава семейства устроился в село Кожмудор инструктором по спорту, а супруга по предложению тогдашней главы сельского поселения Кожмудор Надежды Каракчиевой возглавила местный Дом культуры.

В ДК в Эльвире Дмитрошиной проснулись скрытые до сих пор таланты организатора, она стала устроителем детских концертных программ, различных тематических вечеров, встреч с писателями.

Но судьбе было угодно подбросить еще одно испытание: в связи с кадровыми переменами в Кожмудоре, она в одночасье осталась без работы. Но похоронить свои таланты под тяжестью невзгод себе не позволила. К тому времени все вокруг заговорили о туризме, и Эльвира решила открыть свою гостевую усадьбу. Сколько раз она потом благодарила судьбу, что так и не убрала большую русскую печь, без которой и мастер-класс по коми кухне не провести, и большое количества народа разом не накормить.

Пробный шаг ей помогла сделать известный в районе человек, педагог-инструктор, руководитель центра детско-юношеского туризма села Айкино Усть-Вымского района Светлана Бобина, которая привела в усадьбу группу байкеров из 38 человек, совершавших тематический пробег по республике. Отменным обедом и экскурсией по знаменательным красотам деревни Эжолты байкеры остались довольны.

Именно тогда Светлана Бобина поделилась с хозяйкой усадьбы своим проектом, предложив его взять на вооружение при развитии турбизнеса. Проект назывался «Тайны Коквицкой горы». Правда, со временем у проекта появились нежеланные «соавторы», которые трактуют его по-своему, что сильно огорчает хозяйку усадьбы и автора идеи.

– Ничего, переживем и это, – говорит Эльвира Дмитрошина. – Пусть каждый идет своей дорогой.

Кто знаком с Усть-Вымским районом, тот знает, чем славится Коквицкая гора, которая включает в себя 12 деревень и село. В каждом населенном пункте есть своя изюминка. В деревне Сюлатуй – это удивительной красоты святой источник в честь мучеников Кирика и Иулиты. В красивейшей, раскинувшейся на высокой горе деревне Гажакерес, которая имеет за плечами более чем трехвековую историю, живут замечательные граждане, создавшие что-то вроде деревенской общины. Не ожидая милости от государства, решают вопросы по содержанию и благоустройству родины своими силами.

В Эжолты есть загадочный камень «ыджыд из» на котором, согласно преданию, приплыл из Усть-Выми святить местных жителей Стефан Пермский. По легенде камень помогает излечиться от многих болезней, в том числе и связанных с бесплодием. А недалеко от деревни есть необыкновенной красоты озеро и бор с огромными величавыми соснами. Деревья по дороге к озеру вообще какие-то удивительные, растут они особым образом и отличаются своей темной сочной зеленью.

Эльвире Дмитрошиной во всем помогают знатоки этих мест – Надежда Каракчиева и краевед, ревностный хранитель истории Антонина Туркина. После байкерского забега сарафанное радио сделало свое дело, в «Марьюш ордын» потянулись туристы: компании, семьи. В гостевой комнате дома Дмитрошиных в рамках разработанной ею же программы «Земля на зернышке стоит» не прекращаются мастер-классы для детей и взрослых. На этой программе гости с удивлением узнают, что кроме знаменитой коми шаньги, национальная кухня предлагает и еще много всего вкусного и полезного, связанного с хлебом, узнают о том, какую роль кроме прямого назначения играл хлеб в коми-зырянской, крестьянской семье.

Программа набрала силу и оказалась столь популярной, что как-то на мастер-класс поздней осенью, когда река все не покрывалась льдом, хотя по всем прогнозам должна была, одна семья – мама с дочкой проделали долгий путь в объезд, чтобы научиться коми хлебопечению. Девочка потом заняла второе место на районном конкурсе за умение испечь хлеб и приготовить картошку по-коми. Делается это блюдо чрезвычайно просто: чищенная картошка в чугунной сковородке заливается домашним коровьим молоком и томится в печи. А еще на мастер-классе можно научиться варить малиновый кисель или лепить пельмени по-коми.

Пока большой гостевой дом достраивается, небольшие группы туристов ночуют на первом этаже дома Дмитрошиных, в спальниках у русской печи. Недавно в усадьбе побывали дети из малообеспеченных семей. Поездку им оплатила председатель общества «Росток» из села Жешарт Надежда Копачинская. А Надежда Касева, которая работает с женщинами, попавшими в сложную жизненную ситуацию, привезла их к хозяйке дома, чтобы те отдохнули душой, побывав на озере Эжолты. Здорово помогает в интерактивных играх и педагог дополнительного образования, специалист по робототехнике Александра Воронина. Есть в гостевом бизнесе Дмитрошиных и спортивное направление. Фитнес-команду «Грация» и секцию йоги ведет врач Зоя Баженова. Вечер, как правило, заканчивается общим костром и песнями под гитару.

Еще два заметных события произошли в последнее время в делах Эльвиры Дмитрошиной. Это создание коллектива «Веретёнце», без которого сегодня она и не мыслит своей жизни, и рождение Коми региональной общественной организации «Женское движение Коквицкой горы», которое возглавила Надежда Каракчиева. Организация и нужна для того, чтобы помогать развивать «Веретёнце», в котором собрались талантливые артистки всех возрастов. В ансамбле три состава: два танцевальных и один певческий. С помощью организации «Веретёнце» может претендовать на гранты. На грант Министерства культуры была приобретена музыкальная аппаратура, а на грант фонда Геннадия Тимченко Дмитрошины планируют открыть ткацкую мастерскую.

У хозяйки усадьбы много добровольных помощников. Ее активно поддерживает Усть-Вымское землячество, организовывающее концерты ансамблю, недавно коллектив, например, выступал в Центре коми культуры.

И еще один солидный довесок коллектив «Марьюш ордын» заработал на краудфандинговой платформе, – средства эти пойдут на костюмы для певуний и танцовщиц, тем более что в скором будущем «Марьюш ордын» и ансамбль будут единым целым.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА