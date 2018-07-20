Евгений Вологин: «Переезд «Арктик-Университет» – новый этап в истории команды»

17 июля на официальной странице ухтинского женского хоккейного клуба «Арктик-Университет» «ВКонтакте» появилась информация о том, что команда меняет название и переезжает в Санкт-Петербург. В сезоне-2018/19 домашней ареной команды станет спорткомплекс «Юбилейный», а выступать она будет под новым названием – «Спортивный клуб «Горный». Таким образом, в Женской хоккейной лиге появится первое полноценное дерби, ведь там уже играет команда «Динамо СПб». Под руководством нового тренера Владимира Малмыгина хоккеистки отправились на тренировочные сборы в Крым, а пока для них и членов тренерского штаба ищут жилье в новом городе. В интервью «Республике» директор первой в истории Ухты профессиональной женской команды по хоккею Евгений Вологин прокомментировал решение руководства и рассказал о будущем клуба.

– Команда меняет название. Означает ли это, что клуб перестал получать спонсорскую поддержку от «Арктикморгео»?

– Не хотелось бы говорить о том, кто перестал спонсировать клуб. Лишь скажу о том, что переезд связан и с появлением новых спонсоров. Еще, конечно, с тем, что мы это рассматриваем, как импульс для развития команды. Мы все очень любим Ухту, особенно я, причем говорю об этом без всякой иронии. Однако Санкт-Петербург психологически для хоккеисток привлекательнее в плане расположения. У нас в Коми немного хоккеисток, в основном все приезжие, и если кто-то рассматривает предложение ехать в Санкт-Петербург или куда-то еще, то предпочтение отдают городу на Неве. Конечно, пока они не окажутся в Ухте, то относятся к нам как к провинции и, разумеется, когда они здесь оказываются, имею в виду не только Ухту, но и в целом Коми, отношение меняется, но, тем не менее, привлечь сильных хоккеисток сложнее. У команды новые спонсоры, они находятся в Санкт-Петербурге, и мы согласились с их мнением о том, что место дислокации команды должно быть там.

– Судя по отзывам в группе «Арктика» «ВКонтакте», ухтинцы болезненно отреагировали на решение руководства команды.

– Это, конечно, и наша боль тоже. Причем у нас была возможность начать сезон в Северной столице, но мы специально первый круг проведем в Ухте, в том числе и для того, чтобы, может быть, попрощаться с болельщиками. Все я, конечно, понимаю. Понятно, что поначалу в городе на Неве у нас не будет такой благодарной и обширной аудитории. Все-таки в Ухте на матчи «Арктика» иной раз собиралось до тысячи человек. Это больше, чем у кого бы то ни было, насколько мне известно, во всей женской лиге. Ухта в этом смысле город очень уютный, спортивный, причем люди не просто ходили поглазеть на то, как кто-то там с кем-то играет, а местные болельщики тонко разбирались в хоккее, сопереживали и поддерживали клуб даже во время поражений. Опять-таки это жизнь, симпатии это хорошо, и они всегда останутся с нами. Но согласитесь, ни один человек не сможет жить за счет чьих-то симпатий, и ни одна организация, которая, как вы понимаете, питается не воздухом, тоже за счет только лишь одних симпатий долго не выдержит. Жизнь есть жизнь. Я не буду приводить примеры, когда команды успешно переезжали из одного города в другой. Допустим, в НХЛ и не только это случается регулярно. Поэтому я бы порекомендовал расценивать это просто, как новый этап в истории клуба «Арктик-Университет».

– Будут ли какие-то игры в ходе сезона проходить в Ухте или же только в начале?

– Мы рассмотрим эту возможность. Спасибо, что подсказали. В начале точно, потому что до ноября мы базируемся в Ухте. Хочу отметить, что переезжая на новое место, мы рассчитываем на улучшение результатов и думаю ухтинцам будет приятно, что команда приобретет спортивную статусность. Если нам удастся завоевать медали любого достоинства, то это обстоятельство будет оценено и в Ухте, и мы отдадим дань признания за эти медали, потому что это будет заслуга и ухтинцев тоже. Хочу подчеркнуть, что УГТУ остается в числе учредителей команды, с вузом клуб не теряет связей. Поэтому я бы просил это рассматривать не как просто механический переезд из одного города в другой, а именно как осуществление некоего преемства между двумя спортивными городами Северо-Запада России.

– По усилению состава уже что-то известно?

– К усилению мы стремимся, и оно уже осуществляется. Но сейчас у нас многие хоккеистки на просмотровых контрактах, вот завтра на предсезонную подготовку в Крым улетаем, планируем также посетить Финляндию в ходе предсезонки. Со временем будет ясно по составу, но усилиться мы стремимся, есть у нас как опытные, так и молодые российские хоккеистки в числе тех, кто потенциально может усилить клуб. Еще мы планируем также привлечь и иностранок. Лимит на иностранок в клубах ЖХЛ – два человека, вот мы двух хоккеисток и планируем пригласить из Канады.

– Имена тех, кто может оказаться в команде, назовете?

– Конечно, имен я называть не буду, но скажу так – это игроки уровня олимпийской сборной Канады, той самой, которая завоевала серебро в Пхенчхане.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Ухта является родоначальницей женского хоккея в республике. Именно здесь в 2004 году была сформирована первая любительская команда. Ее создал известный ухтинский тренер Николай Тянкович Лю. Первую в истории Коми профессиональную женскую хоккейную команду создали в сентябре 2012 года на базе Ухтинского государственного технического университета по инициативе ректора Николая Цхадая и председателя совета директоров компании ООО «Арктикморгео» Сергея Егорова. На красивой презентации ЖХК «Арктик-Университет» были легенды мирового хоккея – Владимир Петров и Фил Эспозито. Они участвовали в легендарной суперсерии 1972 года СССР – Канада. Тогда канадец Фил Эспозито, получив из рук Николая Цхадая в подарок пимы, расчувствовавшись, даже пообещал выучить русский язык.